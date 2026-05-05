Baja TT Norte: Team Transfradelos festeja triunfo de Tiago Reis

Tiago Reis e Nuno Morais conquistaram a vitória absoluta na Baja TT Norte de Portugal, prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) disputada na região de Trás-os-Montes, nos concelhos de Boticas, Macedo de Cavaleiros, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar. O fim de semana ficou marcada pelo domínio da dupla ao longo dos setores seletivos de sábado e domingo.

Tiago Reis, ao volante de um MMP do Team Transfradelos, não iniciou a prova da melhor forma, tendo ficado aquém das expetativas no prólogo, também por ser o primeiro na estrada. Ainda assim, ao longo dos setores seletivos seguintes, o piloto de Famalicão atacou e dominou a corrida, vencendo as duas contagens cronometradas. Apesar de ter sido forçado a parar para retirar o para-brisas no sábado, manteve um ritmo forte que lhe permitiu liderar e, no segundo dia, voltar a ser o mais rápido em pista. Ao triunfo absoluto juntou a vitória na categoria T3, em que é atual Campeão Nacional.

Os também companheiros de equipa Daniel Silva e Edgar Reis, igualmente em MMP, sofreram problemas no longo setor seletivo de sábado, com quase 200 quilómetros, o que os afastou da luta pelos lugares cimeiros. No domingo, Daniel Silva registou o quarto tempo no setor seletivo, mas o sábado condicionou definitivamente o resultado final da dupla.

A prova contou ainda com o regresso de Avelino Reis à competição, acompanhado de Filipe Martins, numa Toyota da categoria T1. A dupla concluiu a corrida, tendo como único objetivo a participação e o prazer de competir.

Tiago Reis, sobre o início difícil e a recuperação ao longo da prova:

“Não começamos como gostaríamos, também por ser o primeiro carro na estrada, mas no sábado, mesmo com necessidade de parar para retirar o para-brisas, atacámos, imprimimos um ritmo forte e conseguimos uma vitória que nos permitiu, no segundo dia, voltar a acelerar e ser, mais uma vez, os mais rápidos em pista. Conquistamos o triunfo em termos absolutos, somamos pontos para o campeonato, com um excelente trabalho de toda a estrutura ao longo do fim de semana, que nos deixou o carro em boas condições para sermos os mais rápidos nesta corrida.”

Daniel Silva, lamentou o sábado, dia em que o topo da tabela ficou mais longe:

“No domingo, já conseguimos um bom registo de tempo, ao terminar o setor seletivo na quarta posição, mas sábado foi um dia para esquecer.”

Para Edgar Reis, uma prova com vários pequenos problemas que acabaram por ter peso no resultado:

“Demos o nosso melhor, mas a corrida acabou por ser condicionada por pequenos problemas que encontrámos ao longo da prova.”

Avelino Reis, estava satisfeito no final da prova, com o seu principal objetivo cumprido:

“Viemos para ‘matar saudades’ da competição, numa corrida que gosto de fazer e em que o único objetivo que trazíamos era sentir o prazer da corrida e chegar ao fim.”