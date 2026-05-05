Baja TT Norte, Luís Cidade: “Queríamos vencer, não foi possível”

Luís Cidade e Valter Cardoso terminaram a Baja TT Norte de Portugal na segunda posição da classificação geral, conquistando simultaneamente o primeiro lugar na classe T4. Com este resultado, a dupla da Can-Am ascendeu à liderança da classe T4 no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e ocupa agora o segundo posto da classificação geral absoluta do campeonato, a apenas dois pontos dos líderes.

Para o setor seletivo final, de aproximadamente 90 quilómetros, a dupla arrancou com dois minutos e meio de desvantagem para o primeiro lugar. Perante uma diferença difícil de anular em tão curta distância, o piloto de Matosinhos optou por gerir a prova e assegurar o segundo posto no pódio, somando assim pontos importantes para o campeonato. A dupla deixou ainda a prova com o primeiro posto na classe T4, reforçando a sua posição nas contas do CPTT. A rapidez de Luís Cidade ficou também evidenciada pela vitória no prólogo da prova transmontana.

O piloto reconheceu que era difícil chegar ao primeiro lugar e, por isso, optou por uma abordagem mais pragmática:

“Depois do infortúnio no primeiro dia era impossível conseguir chegar a primeiro sem nada de anormal acontecer com a concorrência. Optámos por isso em segurar acima de tudo o segundo posto mesmo imprimindo um ritmo forte e foi assim que terminámos a prova. Queríamos vencer, não foi possível, mas estamos bem na geral do campeonato em termos absolutos e na classe. Agora vamos nos concentrar na próxima prova e lutar de novo pela vitória.”

A próxima prova do CPTT 2026 realiza-se entre os dias 22 e 24 de maio, com o regresso ao sul do país para o Raid Ferraria, tendo como centro nevrálgico a vila de Ponte de Sor, no Alentejo.