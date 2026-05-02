Baja TT Norte de Portugal: Tiago Reis lidera SS1, em dia de muita chuva e lama

Tiago Reis-Nuno Morais (MMP T3 Rally Raid T3) foram os mais rápidos do muito longo e difícil primeiro Setor Seletivo da Baja TT Norte de Portugal. A muita chuva, lama que se foi formando, pistas que foram ficando cada vez mais escorregadias e extensão do percurso levaram a que os mais rápidos tenham levado quase quatro horas a cumprir o difícil percurso, os primeiros, a uma média de 56.4 Km/h nos 219,28 Km do traçado.

Luís Cidade-Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R T4) foram segundos a 2:37.7s, e os melhores do T4, tal como Tiago Reis já tinha sido no T3, o mais rápido. Pedro Carvalho-Romeu Martins (Polaris RZR Pro R T4) foram terceiros a 3:53.8, o que significa que estão em segundo do T4, a 1m16.1s da frente.

De regresso após debelar a lesão no braço esquerdo contraída no Dakar, Gonçalo Guerreiro-Pablo Moreno (Polaris Rzr Pro R T4) foram quartos a 6:13.7, terceiros do T4.

Mário Franco-João Serôdio (Can-Am Maverick X3 T3) são quintos da geral, segundos do T3 a 6:55.7s do líder, Tiago Reis. Paulo Rodrigues-Fausto Mota (Bombardier Mav R XRC T4) são sexto a 7:07.5 da frente, e a fechar o top 10 ficaram Nuno Matos-Ricardo Claro (Volkswagen Amarok Proto T3), Daniel Pereira-Vasco Franco (Can-Am Maverick R T4) e José Rogeira-Paulo Marques (Ford Ranger T1), os melhores dos T1.

Miguel Barbosa (Polaris RZR Pro R T4) chegou a lidera o Setor Seletivo, mas teve uma saída de pista, sem grandes consequências para lá da imensa perda de tempo, que é muito, não tendo mesmo chegado ao final do Setor Seletivo.

No T3, Tiago Reis lidera com 6m55s de avanço para Mário Franco como Nuno Matos em terceiro a mais 1m45s.

Nos T4, Luis Cidade tem 1m16.1s de avanço para Pedro Carvalho com Gonçalo Guerreiro a mais 2m19.9s.

No T1, José Rogeira tem 1m41.4s de avanço para Edgar Condenso-Nuno Silva (Maserati Grecale Proto T1) com César Sequeira-Filipa Sequeira (Mercedes Benz 350 SLC Coupé T1) a mais 2m10s.

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