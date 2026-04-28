Baja TT Norte de Portugal regressa com 140 equipas e percurso por 5 concelhos transmontanos

A Baja TT Norte de Portugal foi apresentada na Casa do Vinho, em Valpaços, e regressa à estrada entre 1 e 3 de maio com 140 equipas de carros e motos, distribuídas por cinco concelhos de Trás-os-Montes. A prova, organizada pela CAMI Motorsport, integra o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, sob a égide da FPAK, e o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP, reforçando este ano a dimensão competitiva e mediática do evento.

Com centro nevrálgico em Valpaços, a corrida atravessa ainda Murça, Macedo de Cavaleiros, Boticas e Vila Pouca de Aguiar, numa edição que totaliza 304,07 quilómetros cronometrados. O programa competitivo prevê uma primeira etapa, no sábado, com duas especiais de 70,9 e 143,13 quilómetros, e uma segunda etapa, no domingo, com 90,04 quilómetros ao cronómetro.

Prova reforça peso desportivo

A edição de 2026 afirma-se como a segunda jornada do CPTT e como uma prova conjunta para duas federações, reunindo automóveis e motos no mesmo fim de semana competitivo. Segundo a organização, esta conjugação traduz “a essência do todo-o-terreno”, ao reunir diferentes tipos de veículos numa única estrutura desportiva, à excepção dos camiões.

Entre os automóveis, não há inscritos na categoria T1+, mas a lista reúne os principais nomes do campeonato nas classes T3 e T4. Ao todo, estão inscritos 16 concorrentes em T3, 11 em T4, oito em T1, três em T2 e quatro em T8, num quadro que aponta para forte competitividade, sobretudo nas categorias intermédias.

A organização destacou ainda a expectativa de diferenças mínimas entre os pilotos da frente na longa especial de sábado, sublinhando o nível competitivo que caracteriza este tipo de prova. Entre os nomes em evidência surgem Gonçalo Guerreiro e Tiago Reis nos automóveis, bem como Pedro Bianchi Prata nas motos, referências habituais da disciplina.

Impacto económico e projeção regional

Além da vertente desportiva, a Baja TT Norte de Portugal volta a apresentar-se como um factor de dinamização económica para a região. Valpaços acolhe pela quinta vez a prova e, nesta edição, o percurso estende-se a mais dois concelhos do Alto Tâmega, alargando o alcance territorial do evento.

Durante a apresentação, os responsáveis autárquicos salientaram o impacto da competição na hotelaria, restauração e promoção do território. A organização indicou que a capacidade de alojamento está praticamente esgotada e que a prova deverá atrair milhares de visitantes, funcionando como montra para os municípios envolvidos e para a marca turística transmontana.

Com arranque marcado para 1 de maio, a Baja TT Norte de Portugal volta assim a afirmar-se como a única etapa do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno disputada a norte do país, conjugando dimensão competitiva, mobilização popular e retorno económico para a região.

Horários

Sábado 2 de maio, 1ª Etapa – 214.03 km

PEC1 – 70,9 km 11:45

PEC2 – 143,13 km 14:00

Domingo 3 de maio, 2ª Etapa – 90.04 km

PEC3 90,04 km 11:45

Total do evento 304.07 km