Baja TT Montes Alentejanos: João Ferreira vence SS2 e dilata vantagem

João Ferreira (Toyota Hilux IMT Evo T1+) confirmou o triunfo na SS2, e com isso dilatou para 5m40s a vantagem dobre o seu conterrâneo e ‘mentor’ Ricardo Porém (Kaizen S1), com a geral a ter nesta segunda de três passagem pelo Setor Seletivo único desta prova, várias alterações no top 6.

Com o equilíbrio nos T4 após a SS1, João Monteiro (Can-Am Maverick R) e Luís Cidade (Can-Am Maverick R T4) atacaram forte e suplantaram Tiago Reis (MMP Can Am T3) e João Dias (Polaris RZR Pro R T4). Os dois homens dos Can Am Maverick foram segundo e terceiro na especial e como isso recuperaram muito tempo. Monteiro é agora terceiro a 6m28s da frente e o novo líder dos T4 por troca com João Dias que caiu para a sexta posição. Já Luis Cidade subiu de sexto para quarto.

Em sentido contrário, Tiago Reis caiu de terceiro para quinto e João Dias de quarto para sexto.

Nos T4, Monteiro é agora líder com 30.9s de avanço para Luís Cidade com João Dias a cair para o terceiro lugar a 3.1s do segundo lugar. Todos os restantes estão longe e a luta pelos lugares do pódio deverá ser a três.

Nos T3, Ricardo Porém aumentou de 52.6s para 1m30s a vantagem para Tiago Reis, com Mário Franco (Can-Am Maverick X3 T3) em terceiro a mais 2m50s. Tudo encaminhado para Porém vencer, mas faltam 120 Km e tudo pode acontecer no TT.

