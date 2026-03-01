Baja TT Montes Alentejanos: João Ferreira vence SS2 e dilata vantagem
João Ferreira (Toyota Hilux IMT Evo T1+) confirmou o triunfo na SS2, e com isso dilatou para 5m40s a vantagem dobre o seu conterrâneo e ‘mentor’ Ricardo Porém (Kaizen S1), com a geral a ter nesta segunda de três passagem pelo Setor Seletivo único desta prova, várias alterações no top 6.
Com o equilíbrio nos T4 após a SS1, João Monteiro (Can-Am Maverick R) e Luís Cidade (Can-Am Maverick R T4) atacaram forte e suplantaram Tiago Reis (MMP Can Am T3) e João Dias (Polaris RZR Pro R T4). Os dois homens dos Can Am Maverick foram segundo e terceiro na especial e como isso recuperaram muito tempo. Monteiro é agora terceiro a 6m28s da frente e o novo líder dos T4 por troca com João Dias que caiu para a sexta posição. Já Luis Cidade subiu de sexto para quarto.
Em sentido contrário, Tiago Reis caiu de terceiro para quinto e João Dias de quarto para sexto.
Nos T4, Monteiro é agora líder com 30.9s de avanço para Luís Cidade com João Dias a cair para o terceiro lugar a 3.1s do segundo lugar. Todos os restantes estão longe e a luta pelos lugares do pódio deverá ser a três.
Nos T3, Ricardo Porém aumentou de 52.6s para 1m30s a vantagem para Tiago Reis, com Mário Franco (Can-Am Maverick X3 T3) em terceiro a mais 2m50s. Tudo encaminhado para Porém vencer, mas faltam 120 Km e tudo pode acontecer no TT.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI