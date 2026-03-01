Baja TT Montes Alentejanos, João Ferreira: “Conseguimos fazer uma prova perfeita”
João Ferreira regressou às vitórias na Baja TT Montes Alentejanos e fez um balanço claramente positivo de um fim de semana que serviu não só para abrir o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, mas também como etapa fundamental na preparação para a ronda portuguesa do Campeonato do Mundo.
No final da prova, o piloto de Leiria explicou que o principal objetivo passava por recuperar ritmo competitivo após a pausa desde o Dakar:
“Tentamos ganhar ritmo após esta paragem desde o Dakar. Era esse o objetivo desta corrida: testar já muita coisa para o Rally Raid de Portugal, em março. Conseguimos fazer uma prova perfeita, testámos muita coisa, voltámos a ganhar ritmo e agora ainda temos mais uma corrida até lá. É continuar para chegarmos à prova do Campeonato do Mundo da melhor forma possível.”
Uma vitória com sabor especial
Questionado sobre a importância da próxima ronda internacional, João Ferreira foi claro quanto à ambição:
“Todas as provas são para tentar ganhar, mas esta tem um sabor especial, que é a ronda do Campeonato do Mundo em Portugal. Vamos fazer o melhor que conseguimos e tentar levar essa vitória para Leiria.”
A Baja ficou marcada por uma exibição segura e sem sobressaltos, algo que o piloto também fez questão de sublinhar:
“Foi uma prova completamente limpa. O carro está em perfeitas condições, fizemos uma prova sem quaisquer problemas. O Filipe também fez um trabalho muito bom, portanto estou contente com o resultado e contente por voltar às corridas.”
Competitividade e realidade do campeonato
Apesar de não ter previsto disputar todas as rondas do CPTT, João Ferreira deixou uma análise sobre o momento atual da competição nacional:
“O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno sempre foi muito competitivo, já há muitos anos, não é de agora. Mas neste momento é, essencialmente, um campeonato de SSV. Há muitos T3 e T4 e poucos T1+ à partida. Não tenho nada contra os SSV, digo isso muitas vezes. Estamos em 2025 e a categoria cresceu muito, percebo perfeitamente quem mudou de T1+ para os SSV ou para os Challenger. Mas, obviamente, preferia ter mais T1+ na grelha.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI