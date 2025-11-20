Baja TT Lagos: tudo a postos para decisão do CPTT

Organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e sob a égide da FPAK, a Baja TT Lagos assume-se como a prova de encerramento do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, prometendo um fim-de-semana repleto de competição intensa e celebração da modalidade.

Prólogo decisivo e setor seletivo rigoroso

O arranque da prova está marcado para sexta-feira, com a realização do Prólogo que atribuirá os primeiros três pontos ao vencedor, podendo já influenciar a decisão do título nacional. Para sábado e domingo está previsto um setor seletivo único, com cerca de 180 km, que será repetido nos dois dias, e será, obviamente, determinante para o desfecho do campeonato.

Percurso desafiante no Oeste e Costa Vicentina

A prova irá desenrolar-se na região do Oeste / Costa Vicentina, tendo Lagos como base logística. O trajeto começa em Budens, segue até Odeceixe, atravessa a serra e termina junto ao Autódromo Internacional do Algarve, em Mexilhoeira Grande / Portimão, totalizando 420 km, dos quais 161 km são de prova cronometrada.

Formato de partida e horários

O formato mantém a tradição com as categorias FMP (motos, quads, SSVs) a arrancar com antecedência, seguindo-se os automóveis. No sábado, os automóveis partem às 11h30 e no domingo, a partida está prevista para perto do meio-dia, horários considerados acessíveis para o público.

Competição ao rubro e títulos em aberto

Na categoria SSV, Nelson Caxias já garantiu o título na prova de Portalegre. Nos autos, a luta está aberta. Gonçalo Guerreiro (SSV/T4) precisa apenas de cinco pontos para suplantar João Ferreira e com isso assegurar o seu primeiro título absoluto. Seja como for, João Ferreira está na frente do campeonato e pode ser campeão de Gonçalo Guerreiro não o conseguir suplantar. Um azar, um contratempo mecânico podem sempre suceder em provas com esta extensão, mas o jovem piloto e a equipa sabem disso e vão ter todas as cautelas para que o objetivo seja concretizado.

Destaques e regresso dos irmãos Breyner

Os SSV prometem uma verdadeira festa, com um bom plantel em prova. Como curiosidade o facto de regressarem à competição Pedro e Manuel Mello Breyner, que vão alinhar com SSV Yamaha. Também Nuno Madeira estará presente, desta vez com um Can-Am, ao invés da ‘Bruta’ Ford Ranger, sendo navegado por Nelson Ramos. Pedro Carvalho volta às pistas neste regresso que está a gerar expectativa.

Zonas de público e espetáculo

Uma das zonas privilegiadas para o público será próxima do Autódromo Internacional do Algarve, proporcionando momentos de grande emoção e espetáculo. Todas serão divulgadas em breve.

A Baja TT Lagos encerra o CPTT num fim-de-semana de decisão e festa.