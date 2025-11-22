Baja TT Lagos: Tiago Reis vence SS1 e lidera a prova, Gonçalo Guerreiro, na rota do título…

Tiago Reis e Paulo Fiúza (MMP T3) assumem a liderança da Baja TT Lagos, última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) 2025, tanto na classificação geral como entre os T3. A dupla impôs-se no Setor Seletivo de sábado e distancia-se em 17,9 segundos de Daniel Silva e Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max), vencedores desta categoria em Portalegre.

Gonçalo Guerreiro, navegado por Pablo Moreno no Polaris RZR Pro R, garantiu o triunfo no prólogo e conquistou três pontos preciosos. Controlou de forma estratégica o ritmo no Setor Seletivo, terminando o dia no terceiro posto da geral, a menos de um minuto dos líderes, cenário que o coloca numa posição privilegiada para conquistar o título absoluto do CPTT, dependendo apenas do desempenho na tirada de domingo.

No quarto lugar da geral, e segundo entre os T4, estão Luís Cidade e Valter Cardoso (Can-Am Maverick R), seguidos por Mário Franco e Rui Franco (BRP-Can Am Maverick X3), que completam o top cinco a escassos segundos.

O grupo da frente é ainda composto por Herlander Araújo-Tiago Magalhães (Polaris Rzr Pro R, sextos classificados), Paulo Rodrigues-João Miranda (BRP Can Am Maverick R XRS, sétimos), Nuno Madeira-Nelson Ramos (BRP-Can Am Maverick X3, oitavos), e Tiago Guerreiro-Carlos Paulino (Polaris Pro R) e Filipe Ramos-Jérémy Dubois (Can-Am Maverick R), respetivamente nonos e décimos.

O melhor T1 é o de Sérgio Matos-Sebastião Dominguez (Toyota Hilux T1), que ocupa apenas o 18.º lugar da geral, imediatamente seguido pela dupla Johannes Senders-Kala Senders (Fiat Fullback Proto), a mais de dois minutos.

Com o título nacional praticamente ao alcance, Gonçalo Guerreiro apenas precisa de manter a regularidade na derradeira passagem pelo setor seletivo, este domingo, para celebrar a conquista do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

Tempos Online – CLIQUE AQUI