Baja TT Lagos: Guia da prova

A Baja TT Lagos encerra o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

O arranque está marcado para hoje, sexta-feira, com a realização do Prólogo. Para sábado e domingo está previsto um setor seletivo único, com cerca de 180 km, que será repetido nos dois dias, e será, obviamente, determinante para o desfecho do campeonato.

A prova irá desenrolar-se na região do Oeste / Costa Vicentina, tendo Lagos como base logística. O trajeto começa em Budens, segue até Odeceixe, atravessa a serra e termina junto ao Autódromo Internacional do Algarve, em Mexilhoeira Grande / Portimão, totalizando 420 km, dos quais 161 km são de prova cronometrada.

Horários

Sexta-feira, 21 de novembro Prólogo (7.48 km) – 15h40

Sábado 22 de novembro, PEC1(161.20 km) – 12h30

Domingo 23de novembro, PEC2 (161.20 km) – 12h00

Zonas de público e espetáculo: Guia da prova