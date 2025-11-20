Baja TT Lagos: Gonçalo Guerreiro, cinco pontos para o título…
A ausência do campeão em título na última prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2025, João Ferreira, marca o desfecho da competição, porque impede luta direta entre os dois pretendentes.
Líder da classificação com 139 pontos, não marca presença na Baja TT Lagos devido a compromissos internacionais previamente assumidos, abrindo assim as portas a uma final histórica no Algarve.
Com o líder fora de prova, o cenário muda significativamente. Gonçalo Guerreiro, que acumula 115 pontos, necessita apenas de conquistar 5 pontos na derradeira jornada para assegurar o seu primeiro título absoluto no campeonato nacional. Caso alcance esse resultado, o piloto do Polaris soma 118 pontos finais, garantindo a coroa nacional.
A matemática favorece Guerreiro. De acordo com o regulamento, cada concorrente descarta o seu pior resultado da temporada. João Ferreira terá de descartar os 22 pontos obtidos na Baja Escuderia Castelo Branco, mantendo-se com 117 pontos válidos. Guerreiro, por sua vez, descartará os 2 pontos de Portalegre, o seu resultado mais fraco.
Incerteza até ao derradeiro controlo
Apesar da situação favorável a Guerreiro, a emoção persiste. O regulamento prevê que em caso de empate, o título seria atribuído a João Ferreira por ter somado mais pontos no total durante a temporada. Contudo, tudo indica que o título poderá sorrir ao jovem piloto do Polaris, consolidando assim uma temporada memorável para o todo-o-terreno português.
Organizada pelo Clube Automóvel do Algarve e sob a égide da FPAK, a Baja TT Lagos promete um bom fim-de-semana de competição, e celebração de mais um grande ano da modalidade.
A prova terá início na sexta-feira, com a realização do Prólogo que atribuirá os primeiros 3 decisivos pontos ao vencedor. Para sábado e domingo, o clube organizador preparou um setor seletivo de aproximadamente 180 km de extensão que irá ser repetido nos dois dias e que será, com toda a certeza, decisivo para a decisão do novo Campeão Nacional de Todo-o-Terreno.
