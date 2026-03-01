Baja Montes Alentejanos, Tiago Reis: “Estamos no caminho certo”
Tiago Reis terminou a Baja TT Montes Alentejanos com um sentimento positivo, apesar da forte concorrência que marcou a ronda inaugural do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O piloto concluiu a prova no quinto lugar da geral e na segunda posição entre os T3, num fim de semana que serviu também para consolidar o trabalho de desenvolvimento do seu novo carro.
“O balanço é positivo. Fizemos quinto da geral, segundo dos T3, e o campeonato está muito competitivo — essa é a realidade”, começou por afirmar.
Novo carro, processo de evolução
A temporada arranca com uma novidade importante na estrutura de Tiago Reis: um carro novo, ainda em fase de evolução. O piloto reconhece que o processo exige tempo e trabalho, mas acredita que os indicadores são animadores.
“O carro é novo, sabíamos que tinha evoluído, mas é um processo de crescimento. É um desafio para nós e para a equipa. Estamos no caminho certo.”Ontem tivemos um problema com o setor da velocidade, hoje não tivemos nenhum. Temos vindo a perceber o que é que precisamos de melhorar. Agora é ir para casa, trabalhar e tentar tornar o carro o mais competitivo possível.”
Campeonato ao mais alto nível
Tiago Reis não ficou surpreendido com o nível competitivo evidenciado na Baja. Pelo contrário, considera que o Campeonato de Portugal deste ano reúne alguns dos melhores pilotos nacionais.
“Eu não precisava desta prova para perceber que o campeonato ia ser muito competitivo. Está cá a ‘nata’ toda de Portugal. Só faltam o Gonçalo e o Pinto. Estamos a falar dos pilotos mais rápidos que temos no país. Foi tudo muito disputado. Acho que foi uma prova fantástica. Assim até dá mais gosto.”
Foto: Facebook Baja Montes Alentejanos
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI