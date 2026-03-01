Baja Montes Alentejanos, Tiago Reis: “Estamos no caminho certo”

Tiago Reis terminou a Baja TT Montes Alentejanos com um sentimento positivo, apesar da forte concorrência que marcou a ronda inaugural do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O piloto concluiu a prova no quinto lugar da geral e na segunda posição entre os T3, num fim de semana que serviu também para consolidar o trabalho de desenvolvimento do seu novo carro.

“O balanço é positivo. Fizemos quinto da geral, segundo dos T3, e o campeonato está muito competitivo — essa é a realidade”, começou por afirmar.

Novo carro, processo de evolução

A temporada arranca com uma novidade importante na estrutura de Tiago Reis: um carro novo, ainda em fase de evolução. O piloto reconhece que o processo exige tempo e trabalho, mas acredita que os indicadores são animadores.

“O carro é novo, sabíamos que tinha evoluído, mas é um processo de crescimento. É um desafio para nós e para a equipa. Estamos no caminho certo.”Ontem tivemos um problema com o setor da velocidade, hoje não tivemos nenhum. Temos vindo a perceber o que é que precisamos de melhorar. Agora é ir para casa, trabalhar e tentar tornar o carro o mais competitivo possível.”

Campeonato ao mais alto nível

Tiago Reis não ficou surpreendido com o nível competitivo evidenciado na Baja. Pelo contrário, considera que o Campeonato de Portugal deste ano reúne alguns dos melhores pilotos nacionais.

“Eu não precisava desta prova para perceber que o campeonato ia ser muito competitivo. Está cá a ‘nata’ toda de Portugal. Só faltam o Gonçalo e o Pinto. Estamos a falar dos pilotos mais rápidos que temos no país. Foi tudo muito disputado. Acho que foi uma prova fantástica. Assim até dá mais gosto.”

