Baja Montes Alentejanos, Ricardo Porém: “Vencemos com todo o mérito”

Ricardo Porém foi uma das grandes figuras da Baja TT Montes Alentejanos, primeira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. O piloto garantiu a vitória na categoria T3 e terminou na segunda posição da geral, num resultado que considera ser o reflexo direto do trabalho desenvolvido pela sua estrutura.

No final da prova, Porém não escondeu a satisfação:

“Acima de tudo, isto é o reflexo do bom trabalho que temos vindo a fazer. O carro, na terceira corrida que faz, conseguiu vencer. É sinal de que estamos no caminho certo.”

O piloto fez questão de dedicar o triunfo à sua equipa, a Cattiva Sport, sublinhando o empenho coletivo ao longo dos últimos meses:

“Dedico esta vitória a toda a equipa. Têm trabalhado muito, muito, muito para conseguirmos ter resultados. Nem sempre é fácil que eles apareçam, mas aqui foi muito merecido. Vencemos com todo o mérito, fizemos uma corrida limpa.”

Ritmo a crescer e margem de evolução

Apesar do desfecho positivo, Porém admitiu que o início da prova exigiu adaptação:

“Confesso que, ao princípio, o ritmo ainda não estava lá. São os quilómetros que ajudam a encontrá-lo. Ainda podemos fazer bastante melhor e o carro também pode evoluir mais. É esse o caminho. Já há muito tempo que não voltava ao Campeonato de Portugal. Voltar e ganhar é sempre bom.”

Foco internacional e Dakar no horizonte

Quanto ao restante calendário, Ricardo Porém esclareceu que não tem prevista a participação em todas as rondas do CPTT. O programa passa por marcar presença na Baja de Guadarrama, em Espanha, e centrar atenções no Campeonato do Mundo de Rally Raid, com um objetivo claro:

“Não vou fazer o campeonato todo. O grande objetivo é o Rally Raid. É aí que queremos estar fortes e depois preparar o Dakar do próximo ano. Pode ser que faça mais uma aparição durante o ano para continuar estas boas lutas que tivemos ao longo do fim de semana.”

Campeonato competitivo e T4 em destaque

O piloto analisou ainda o nível competitivo do campeonato, destacando especialmente a categoria T4:

“O T4 está muito competitivo. O João Monteiro, o Luís Cidade, o João Dias estiveram muito bem. O Tiago Reis também fez uma excelente prova. Gostei muito das lutas na categoria Challenger. Numa corrida tão rápida, os T4 mostraram-se muito fortes. Acredito que vão estar competitivos durante todo o campeonato.”

