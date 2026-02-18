Baja Montes Alentejanos: percurso a melhorar, previsões ajudam

Depois de a Comissão Organizadora da ESC Online Baja Montes Alentejanos se ter visto na contingência de alterar o percurso inicialmente previsto para a prova, de forma a que o traçado não passasse em ribeiras, devido ao risco inerente aos níveis de água, a verdade é que a equipa do CPKA percorreu agora o percurso e publicou vídeos que mostram que as coisas mudaram profundamente, apesar de a chuva ter parado há apenas dois dias e não se prever que volte a chova até à realização da prova.

Por tudo isto, a ESC Online Baja Montes Alentejanos deve realizar-se de forma absolutamente normal. Tal como já foi decidido, o traçado de 110 km será percorrido três vezes, restando saber como será distribuído pelos dois dias de prova e as diferenças entre os concorrentes FPAK e FMP.

A lista de concorrentes será publicada em breve.