Baja Montes Alentejanos: percurso a melhorar, previsões ajudam
Depois de a Comissão Organizadora da ESC Online Baja Montes Alentejanos se ter visto na contingência de alterar o percurso inicialmente previsto para a prova, de forma a que o traçado não passasse em ribeiras, devido ao risco inerente aos níveis de água, a verdade é que a equipa do CPKA percorreu agora o percurso e publicou vídeos que mostram que as coisas mudaram profundamente, apesar de a chuva ter parado há apenas dois dias e não se prever que volte a chova até à realização da prova.
Por tudo isto, a ESC Online Baja Montes Alentejanos deve realizar-se de forma absolutamente normal. Tal como já foi decidido, o traçado de 110 km será percorrido três vezes, restando saber como será distribuído pelos dois dias de prova e as diferenças entre os concorrentes FPAK e FMP.
A lista de concorrentes será publicada em breve.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI