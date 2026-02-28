Baja Montes Alentejanos: João Ferreira termina dia na liderança

Depois de João Ferreira ter liderado o prólogo de ontem, o piloto de Leiria manteve o andamento e voltou a ser o mais rápido, desta vez no SS1 da prova, durante esta tarde de sábado. Com 120,46km de distância a percorrer, Ferreira conseguiu afastar-se da concorrência e ganhar uma boa margem para Ricardo Porém e Tiago Reis, que completaram o top 3 da geral.

Ao cabo de 25,54 Km João Ferreira, na Toyota Hilux IMT Evo T1+ liderava com 24 segundos de avanço para João Ramos (Toyota Hilux T1+), com Ricardo Porém (Kaizen S1) em terceiro na frente do T3, mas a 44 segundos da frente. João Monteiro (Can-Am Maverick R) era quarto e liderava o T4 ‘colado’ a Porém.

Seguiam-se Tiago Reis (MMP Can Am T3) João Dias (Polaris RZR Pro R T4), Luís Cidade (Can-Am Maverick R T4), Edgar Reis (MMP Can Am T3) e Daniel Silva (MMP Can Am T3).

No km 50,77 Ferreira mantinha-se na frente das operações, mas já sem a pressão de Ramos que viu o motor da sua Hilux ceder ainda cedo no troço, passando Porém ao segundo posto da geral, com Tiago Reis em terceiro, José Rogeira (Ford Ranger) em quarto e João Monteiro (Can-Am Maverick R) em quinto. O top 3 manteve-se inalterado ao km 75,53 com João Monteiro a subir ao quarto posto, e João Dias a regressar ao top 5, que não sofreu alterações à passagem do km100.

No final do SS1, João Ferreira encerrou este sábado com o melhor tempo (1h37min517seg), seguido de Ricardo Porém, que demorou mais 3min16seg e Tiago Reis (+4min08seg). João Dias ficou com o quarto tempo da geral (+4min13seg) seguido de João Monteiro (+4min14seg) e Luís Cidade (+4min42seg). Mário Franco (Can-Am Maverick X3), Miguel Barbosa (Polaris RZR PRO R), Daniel Silva e José Rogeira completaram o top 10 à geral.

Nas classes, Ferreira foi o mais forte nos T1+, à frente de Alejandro Martins. Nos T3, Porém lidera, à frente de Tiago Reis e Mário Franco (Can-Am Maverick X3). Nos T4, João Dias termina o dia na frente, seguido de João Monteiro e Luís Cidade.

Para João Ferreira, foi um dia tranquilo, como revelou ao AutoSport:

“Setor bom, tranquilo, com muitas paragens. Foi um SS muito rápido com muito prazer de condução, e muita gente a assistir. O carro tá inteiro, portanto, isso é que é importante. Optámos por um ritmo cauteloso e seguro, apertamos quando já estávamos a ter que apertar, mas estou contente, a vantagem é bastante boa. Estou mais contente com o meu amigo Ricardo Porém do que comigo, sinceramente”.

Ricardo Porém também fez uma avaliação positiva do SS1:

“Foi um bom setor. Fomos tentando perceber qual é o melhor ritmo. Nunca atacamos em demasia, fomos sempre tranquilos. Em certas zonas as coisas fluíam mais fáceis, outras com alguma mais dificuldade para encontrar o ritmo certo. Parece que fizemos um bom tempo. Estamos atrás do João Ferreira e a ele não consigo chegar. Espero que ele não tenha nenhum azar e se amanhã ao final do dia estivermos assim, fico mesmo muito satisfeito”.

Amanhã, as equipas terão pela frente mais de 240km contra o relógio no derradeiro dia da prova.

Resultados AQUI

Foto: facebook Baja Montes Alentejanos