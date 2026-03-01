Baja Montes Alentejanos: João Ferreira carimba vitória

João Ferreira e Filipe Palmeiro (TOYOTA HILLUX IMT EVO) venceram a primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. Numa exibição dominante, a vitória surgiu sem margem para dúvidas. Mas não faltaram boas lutas para animar esta prova inaugural da época 2026. Ricardo Porém e Nuno Sousa (Kaizen S1) venceram em T3 e logaram terminar a prova em segundo da geral, numa bela exibição. A completar o pódio da geral, os vencedores nos T4, João Monteiro e Nuno Morais (Can-Am Maverick R).

Boas lutas na SS3

João Ferreira iniciou a SS3 com o mesmo ímpeto demonstrado ao longo de toda a prova, liderando à passagem do km 26,16. Tiago Reis (MMP) surgia então na segunda posição da geral e como o melhor dos T3, enquanto Luís Cidade (Can-Am Maverick R) comandava entre os T4. A luta nas categorias T3 e T4 começava animada, com Ricardo Porém a ocupar o segundo lugar da classe, a escassos segundos do líder, cenário idêntico ao de João Monteiro na discussão dos T4.

À passagem pelo km 51,39, a vantagem de Ferreira aumentava, com o líder da prova a consolidar cada vez mais o primeiro lugar e a aproximar-se de uma vitória que começava a ganhar contornos definitivos. Ainda assim, atrás de si as batalhas mantinham-se intensas. Tiago Reis continuava no segundo posto da geral e na liderança dos T3, mas Ricardo Porém seguia muito perto, agora em terceiro da classificação absoluta. Nos T4, Luís Cidade mantinha-se na frente, com João Monteiro sempre na perseguição.

No km 76,21 registou-se nova alteração relevante: Luís Cidade subiu ao terceiro lugar da geral, superando Porém, enquanto Monteiro fechava o top 5. João Dias (Polaris RZR Pro R) e Daniel Silva (MMP) mantinham-se próximos, atentos a qualquer oportunidade. A maior reviravolta, contudo, surgiu ao km 99, quando Cidade ascendeu ao segundo posto e Porém ao terceiro, enquanto Tiago Reis caía para quarto da geral, à frente de Monteiro e Dias. Apesar do contratempo, Reis não baixou os braços e conseguiu recuperar para terminar a SS3 na terceira posição, garantindo ainda a vitória entre os T3.

Sem surpresas na frente, João Ferreira confirmou um triunfo confortável na especial, enquanto Luís Cidade foi segundo classificado e venceu entre os T4.

As contas da geral

Nas contas finais da geral, João Ferreira venceu a Baja TT Montes Alentejanos com o tempo total de 4h52min32seg, assegurando igualmente o triunfo nos T1+. Em segundo lugar, a 8min21seg, terminou Ricardo Porém, vencedor nos T3, com “aprendiz” e “mentor” a celebrarem juntos nesta ronda inaugural da temporada. O terceiro posto da geral ficou nas mãos de João Monteiro, a 9min22seg da referência, garantindo também a vitória nos T4.

Nos T3, Tiago Reis concluiu a prova na segunda posição, enquanto Mário Franco (Can-Am Maverick X3)completou o pódio da categoria. Já nos T4, Luís Cidade foi segundo classificado e João Dias fechou o lote dos três primeiros.

O filme da Baja

SS1: Ferreira assume controlo

Depois de ter sido o mais rápido no prólogo, João Ferreira impôs o ritmo no primeiro setor seletivo (120,46 km). Aos primeiros 25,54 km já liderava com 24 segundos de vantagem sobre João Ramos, enquanto Ricardo Porém surgia na terceira posição da geral e na frente dos T3.

A prova cedo sofreu alterações importantes: João Ramos foi forçado a abandonar devido a problemas mecânicos na sua Toyota Hilux, deixando caminho aberto para Porém subir a segundo da geral. Tiago Reis consolidava o terceiro posto.

No final da especial, Ferreira fechava o dia com o tempo de 1h37m51,7s, deixando Porém a 3m16s e Tiago Reis a 4m08s. Logo atrás surgiam João Dias e João Monteiro, este último em destaque entre os T4.

Nas classes, Ferreira liderava os T1+, Porém os T3 e João Dias os T4.

SS2: ataques nos T4 e vantagem reforçada

No segundo dia de competição, João Ferreira voltou a ser o mais forte, vencendo a SS2 e ampliando a vantagem para 5m40s sobre Ricardo Porém.

Mas se a liderança parecia estabilizada, atrás a luta intensificava-se. João Monteiro e Luís Cidade, ambos em Can-Am Maverick R, atacaram forte e subiram posições, beneficiando também de algumas dificuldades sentidas por Tiago Reis e João Dias.

Monteiro ascendeu ao terceiro lugar da geral e assumiu a liderança dos T4, enquanto Luís Cidade subia a quarto. Nos T3, Porém reforçava a liderança, aumentando a vantagem sobre Tiago Reis para 1m30s.

SS3: gestão perfeita confirma triunfo

No derradeiro setor seletivo, Ferreira entrou determinado a não deixar margem para surpresas. Liderava logo nos primeiros quilómetros e foi cimentando a vantagem ao longo da especial.

Atrás de si, a luta foi intensa. Tiago Reis, Luís Cidade, Ricardo Porém e João Monteiro trocaram posições ao longo do percurso. Cidade chegou mesmo a subir a segundo da geral durante a especial, enquanto Reis protagonizou uma boa recuperação para terminar a SS3 no terceiro posto.

Sem cometer erros, João Ferreira confirmou a vitória na prova com o tempo total de 4h52m32s, assegurando também o triunfo na categoria T1+.

A próxima prova do CPTT está agendada de 1 a 3 de maio, a Baja TT Norte de Portugal.

