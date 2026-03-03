Baja Montes Alentejanos: CPKA reage às críticas de Lino Carapeta

Lino e Fábio Carapeta viram escapar o segundo lugar entre os T1 na Baja Montes Alentejanos 2026 após uma penalização de sete minutos, motivada por alegada não cedência de ultrapassagem. O caso levanta uma questão crítica para o Todo-o-Terreno nacional: num desporto onde a segurança e a justiça dependem da tecnologia, quem assume a responsabilidade quando o material falha?

A dupla, aos comandos de uma Ford Ranger T1, seguia firmemente na segunda posição da categoria quando foi sancionada no SS3 por não responder a pedidos de ultrapassagem, conforme previsto no Artigo 11.2.6 das Prescrições Específicas de Todo-o-Terreno 2026. O regulamento determina que, após o sinal emitido via sistema GPS/GSM (Stella), o piloto da frente deve confirmar com “OK” no prazo de 15 segundos, sob pena de penalizações progressivas.

Contudo, segundo a equipa, o novo tablet de navegação da Anube sofreu um bloqueio, mantendo fixo no ecrã um aviso de “Perigo 3” e impedindo a visualização do pedido de ultrapassagem. Outros concorrentes terão reportado anomalias semelhantes no paddock, reforçando a tese de falha técnica generalizada.

A Direção de Prova elaborou o relatório com base nos dados disponíveis e remeteu-o ao Colégio de Comissários Desportivos (CCD), órgão soberano responsável por aplicar sanções. De acordo com o regulamento, os relatórios do sistema não são passíveis de reclamação ou apelo. Assim, o CCD aplicou a penalização prevista, decisão que a Direção de Prova não tem competência para alterar após publicação oficial.

Nas redes sociais, Lino Carapeta manifestou a sua indignação:

“Roubaram um 2.º lugar para último… Vergonhoso. No decorrer do SS3 fomos penalizados 7 minutos por não ceder passagem a outro concorrente. Esta penalização não é justa devido ao facto de o tablet estar desde o primeiro ‘Perigo 3’ bloqueado com o aviso de ‘Perigo 3’.”

CPKA reage

O CPKA reagiu às críticas, sublinhando preocupações relativas ao funcionamento do novo sistema de road book eletrónico da Anube. A organização recorda que, sendo a primeira prova do calendário, o evento já enfrentava os desafios habituais de arranque de temporada, agravados este ano pelas recentes intempéries, que exigiram um esforço adicional para assegurar a realização da competição.

No final da prova, o CPKA considerou anormal o número e a semelhança das reclamações relacionadas com falhas nos tablets da Anube. Segundo a entidade organizadora, existe uma forte probabilidade de a nova versão do sistema apresentar deficiências em alguns equipamentos, o que poderá ter originado incumprimentos involuntários por parte das equipas, com as consequentes penalizações previstas nos regulamentos.

Face a este cenário, o CPKA defende a necessidade urgente de uma validação técnica independente, conduzida por uma entidade idónea e isenta, que permita aferir o correto funcionamento do sistema. O objetivo passa por salvaguardar a segurança dos concorrentes e garantir a verdade desportiva nas próximas provas do campeonato.

A organização esclarece ainda que tanto o CPKA como o Diretor de Prova não têm responsabilidade direta sobre o sistema, tratando-se de um serviço contratado pela FPAK e fornecido pela Anube. Em termos desportivos, a entidade organizadora encontra-se vinculada ao cumprimento integral dos regulamentos, sem margem para rever ou anular penalizações que considere injustas, quando estas resultam da aplicação formal das normas em vigor.

Eis o comunicado na íntegra:

Neste fim de semana, o CPKA organizou a ESC Online Baja Montes Alentejanos 2026, na qual contámos com a presença das principais equipas e pilotos do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (FPAK) bem como do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (FMP).

Nesta edição, para além das habituais contingências de sermos a primeira prova do calendário a ser realizada, tivemos também grandes dificuldades derivadas das mais recentes intempéries, que nos obrigaram a enormes esforços adicionais para garantir a sua realização.

No final da prova achámos estranho a semelhança e o n.º de reclamações relativas ao mau funcionamento de alguns Tablet’s da Anube (Road Book Eletrónico) e acreditamos, que há uma grande probabilidade de existirem reais deficiências de funcionamento desta nova versão em alguns equipamentos, que podem levar a incumprimentos involuntários, gerando as penalizações regulamentares associadas.

O CPKA considera muito importante e urgente, que se faça algum tipo de validação do seu funcionamento por uma entidade idónea e isenta, de forma a verificar e validar o novo sistema da ANUBE de modo a garantir a segurança das equipas e a verdade desportiva nas restantes provas do Campeonato, para que não se volte a repetir o que aconteceu na Esc Online Baja Montes Alentejanos, em o CPKA e o Diretor de Prova estão isentos de culpa num problema que reside num serviço contratado pela FPAK e fornecido pela ANUBE, onde o CPKA apenas é intermediário e posteriormente a nível desportivo não tem outra solução, que não seja a obrigação de cumprir integralmente com os regulamentos e sem qualquer margem de manobra, para poder corrigir eventuais penalizações, que entenda que são injustas.

O Presidente da Comissão Organizadora

Humberto Silva