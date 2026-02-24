Baja Escuderia Castelo Branco adiada para o final de Outubro
Prova estava marcada para 10 a 12 de Abril
A Baja Escuderia Castelo Branco, prevista para os dias 10 a 12 de Abril, foi adiada e reagendada para 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro, anunciou a Escuderia Castelo Branco, apontando as severas condições meteorológicas recentes e os danos registados no território como motivo para a decisão.
Em comunicado, a organização refere que a região foi afetada por um quadro de intempérie que provocou “graves transtornos e irreparáveis danos”, sublinhando que persistem necessidades de intervenção em edifícios, infraestruturas, estradas e caminhos.
Organização apela à compreensão de autarquias e equipas
A Escuderia Castelo Branco afirma que, perante a realidade no terreno, não estão reunidas as condições para realizar a competição nas datas inicialmente previstas, manifestando solidariedade para com as populações e entidades locais e económicas que se encontram concentradas nos trabalhos de recuperação.
Aos potenciais participantes, a entidade pede desculpa pelos transtornos e diz esperar a compreensão das equipas, reforçando que conta “com todos em Outubro”.
No final de Janeiro, a depressão Kristin afetou Portugal continental, com um “rasto de destruição” e impacto em infraestruturas e serviços, segundo informação divulgada pela RTP.
Calendário atualizado
ESC Online | Baja Montes Alentejanos 26 de Fevereiro a 1 de Março CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo
Baja TT Norte de Portugal 1 a 3 de Maio CAMI – Clube Aventura do Minho
38º TH Clothes Raid Ferraria 22 a 24 de Maio Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria
38º Baja TT Sharish – Reguengos / Mourão 18 a 20 de Setembro Sociedade Artística Reguenguense
40º BP Ultimate Baja de Portalegre 15 a 17 de Outubro Automóvel Club de Portugal
Baja TT de Castelo Branco 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro Escuderia Castelo Branco
Baja de Lagos 27 a 29 de Novembro Clube Automóvel do Algarve
