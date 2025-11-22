Baja de Lagos: Gonçalo Guerreiro mais perto do título: “missão é terminar esta corrida”
Gonçalo Guerreiro, piloto do bp Ultimate Adventure Team foi o mais rápido entre os T4 no SS1 de hoje da Baja de Lagos e ocupa o terceiro lugar absoluto. Depois de se ter sagrado antecipadamente Campeão Nacional T4, apresenta-se nesta corrida focado na conquista do título de Campeão Nacional absoluto, objetivo para o qual neste momento se apresenta muito bem posicionado: “Hoje foi uma etapa onde o objetivo não passava por atacar, sem deixar de andar rápido, mas ir com uma significativa margem de segurança porque a minha missão é terminar esta corrida para me sagrar campeão. Tive um ligeiro stress com uns cães que se atravessaram na pista e que me fizeram perder alguns segundos. Faz parte das corridas, mas também quer dizer que o nosso tempo final poderia ser um pouco melhor, mas mesmo assim estou muito satisfeito e preparado para atacar o derradeiro dia de prova com muita determinação”, referiu o piloto.
