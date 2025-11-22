Baja de Lagos: Gonçalo Guerreiro cada vez mais perto do título: “importante foram os três pontos”
O bp Ultimate Adventure Team iniciou de forma muito positiva a sua participação na Baja de Lagos, sétima e derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (CNTT), com Gonçalo Guerreiro a conseguir o melhor tempo absoluto no prólogo da prova algarvia.
Gonçalo Guerreiro, aos comandos de um Polaris, navegado pelo espanhol Pablo Moreno, já se sagrou antecipadamente Campeão Nacional T4 e parte para esta corrida, organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, apostado em conquistar também o título de Campeão Nacional absoluto.
Gonçalo Guerreiro averbou o tempo de 5m29s para percorrer os 7480 metros de um traçado disputado nos arredores de Bensafrim. Gastou menos 10s que o 2º classificado: “Fiquei surpreendido com a diferença para o 2º mais rápido. Correu tudo bem, mas não exagerei. Ataquei forte, mas com uma boa margem de segurança.
O importante foram os três pontos que consegui com esta vitória, o que me coloca ainda mais perto do título”, referiu o piloto do bp Ultimate Adventure Team após o prólogo.
A especial de hoje começa às 12h30, o GUIA DA PROVA, pode encontrá-lo AQUI
