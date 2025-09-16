Ana Laura com boa estreia na Baja TT Sharish Gin

Navegada por Bruno Oliveira venceu a Classe SSV TT2 e a Taça das Senhoras

Ana Laura navegada pelo Bruno Oliveira estreou-se em bom plano nas provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno ao vencer a classe SSV TT2 e a Taça das Senhoras da supercompetitiva modalidade SSV na Baja TT Sharish Gin, que se realizou nas pistas de Reguengos de Monsaraz e Mourão.

Ao volante de um Yamaha preparado pela Franco Sport e assistido pela MM Sport, Ana Laura viveu, nesta prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, uma experiência pessoal e desportiva em conjunto com o marido, Bruno Oliveira, que pela primeira vez assumiu o papel de navegador, apesar de já somar mais de duas décadas de experiência em competição.

Relembre-se que o piloto Bruno Oliveira participou na primeira parte do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno na competição FPAK: “Foi uma prova surpreendente. Estava à espera de uma corrida mais difícil. Mas, como me preparei bastante para esta competição, as coisas foram fluindo e o balanço é positivo.

A prova é muito engraçada e gostei muito de todo o ambiente vivido. Tentei gerir o esforço físico e aprender a cada quilómetro. Foi a minha primeira experiência de corrida que vivi com o meu marido Bruno Oliveira que, também pela primeira vez, assumiu o lugar de navegador, apesar de já fazer corridas há mais de 20 anos. Foi muito positivo para ambos e foi muito divertido”, revelou a piloto Ana Laura Dias para quem o espírito de superação e dedicação da equipa na preparação e gestão de corrida foram essenciais para alcançar estes resultados.