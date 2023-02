CPTT, Baja TT Montes Alentejanos: Gonçalo Guerreiro mais rápido no prólogo | AutoSport

Gonçalo Guerreiro acompanhado por José Sá Pires foi o mais rápido entre os SSV no prólogo de 7,26 km da Baja TT Montes Alentejanos| ESC Online 2023, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se disputou hoje em Beja.

O jovem piloto, atual campeão nacional, estreou de forma muito positiva o Polaris Pro R preparado pela equipa JB Racing: “o prólogo foi um pouco confuso e ainda me estou a habituar às notas do José Sá Pires, mas ele fez um bom trabalho. No geral correu tudo bem, tive uma pequena saída de estrada no fim. Mas, a prova começa amanhã e só no fim é que vemos os resultados”, revelou Gonçalo Guerreiro.

Segunda posição para Luís Cidade acompanhado de Pedro Mendonça que gastou apenas mais 1,2 segundos que o vencedor. Terceiro lugar para o seu companheiro de equipa Herlander Araújo navegado por Manuel Xavier. As duplas João Monteiro/Nuno Morais e Helder Rodrigues/Gonçalo Reis averbaram o mesmo tempo ocupando o quarto e quinto posto da tabela classificativa. Com exceção do vencedor são Can-Am todas as restantes máquinas do Top 10.

Nelson Saramago em Polaris foi o mais rápido de entre os concorrentes da Classe Stock e Paulo Fernandes em Yamaha venceu entre os TT2.

A Baja TT Montes Alentejanos| Esc Online prossegue amanhã com a realização do primeiro setor seletivo (1ª etapa) composto por 145,50 km. Ainda hoje à noite será realizada a cerimónia de partida que contará com um desfile de apresentação dos pilotos participantes nesta prova.