CPTT, Baja TT Loulé: Tiago Reis vence prólogo | AutoSport

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) foram os mais rápidos no prólogo da Baja TT Loulé, bateram os melhores do T3, Alexandre Pinto/G Magalhães (BRP-CANAM MAVERICK X3) por 0.4s. Terceiro lugar para os segundos do T3, Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP CAN AM MAVERICK X3 que ficaram 3.9s mais atrás. João Ramos/Pedro Ré (Toyota Hilux T1+) foram quartos na frente de Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Toyota T1+ T1+/ARC Sport) seguindo-se João Ferreira/Filipe Palmeiro com o novo MINI JCW PLUS T1+.

Os campeões de T3 em título, João Dias/João Miranda (BRP-CAN AM MAVERICK X3) foram terceiro do T3, sétimos da geral, e a fechar o top 10 ficaram Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally JCW Rally), Luís Portela Morais/Tomás Neves (G Rally OT3) e Alexandre Ré (Can-Am Maverick X3). De regresso ao TT, Francisco Barreto/Carlos Silva (FORD RANGER) foram 11º na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP-CANAM MAVERICK X3) com Nuno Madeira/José Janela (FORD RANGER) logo a seguir. Ricardo Teodósio/José Teixeira (DPR BY PRK SPORT PRK SPORT 002) foram 8º do T3. No T8 os melhores foram Michael Braun/Ivo Santos (Mitsubishi ASX) 10.9s na frente de Alexandre Mota/João Gomes (FIAT Fullback Proto) com Nuno Matos/Ricardo Claro (Opel Mokka Proto) em terceiro a 11.6s.

