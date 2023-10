CPTT, Baja Oeste: Pedro Carvalho de fora, Tiago Reis sozinho na frente | AutoSport

A luta na frente da Baja TT Oeste de Portugal durou pouco neste decisivo SS2. Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) que lideravam a prova no final da SS1 com 9.9s de avanço para Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) estão neste momento a caminho do Cadaval, certamente com problemas no seu T3, pelo que a luta na frente terminou depressa, e neste momento nos primeiro 30 Km do Setor Seletivo, João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) lideram com cerca de 30 segundos de avanço para Tiago Reis, que na prática tem um avanço grande sobre os segundos classificados, pois quem está à sua frente, João Ferreira, atrasou-se muito ontem com um furo e um macaco a não querer colaborar…

É menor a emoção na frente da prova, mas mais para trás continua tudo bastante em aberto.

Tempos Online – CLIQUE AQUI