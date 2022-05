CPTT, Baja Oeste de Portugal, Alejandro Martins: “lutar por uma boa posição” | AutoSport

Alejandro Martins vai disputar a Baja Oeste de Portugal que arranca amanhã e que irá percorrer as belas pistas da região do Oeste. Aos comandos de um Mini John Cooper Works Rally e navegado por José Marques, o piloto da AM48 vai alinhar à partida da 2ª edição desta prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco com o objetivo de lutar pelas primeiras posições: “Estou bastante motivado e preparado para enfrentar estas pistas da Região Oeste, a única prova que se disputa no litoral e bem próximo de Lisboa.

Parto com o sentimento comum a todas as provas de ter uma grande motivação e empenhado em lutar por uma boa posição. Fizemos um shakedown bastante positivo, a máquina está impecável e agora resta-nos dar o nosso melhor”, referiu Alejandro Martins piloto assistido pela M Racing.

A 2ª edição da Baja TT Oeste de Portugal vai percorrer pistas dos municípios de Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alenquer, Bombarral, Óbidos e Azambuja. Os concorrentes terão pela frente 311 quilómetros cronometrados repartidos por um prólogo de 6 Km e dois setores seletivos de 161 e 144 km o primeiro no dia de sábado e o outro no domingo a fechar a prova.