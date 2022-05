CPTT, Baja de Loulé, João Ferreira: reajuste no calendário na procura de “bom resultado em ambos” | AutoSport

O líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, João Ferreira, decidiu marcar presença na Baja TT Loulé, que se disputa este fim-de-semana. Apesar da prova não estar incluída no seu programa inicial de temporada e da mesma coincidir com a Rally Greece Offroad onde o piloto de Leiria tinha prevista participação, o jovem piloto e toda a sua equipa tomaram esta decisão: “Mantemos o objetivo claro de apostar na Taça da Europa de Todo-Terreno (Bajas), dando a esta competição a prioridade em relação às restantes corridas do nosso calendário.

Na antevisão da época, decidimos participar em algumas provas do CPTT como forma de ganhar ritmo para o Europeu. Contudo, e quando estamos a uma semana da segunda ronda do Europeu e da quarta ronda do CPTT, que são provas que infelizmente coincidem, decidimos participar na Baja TT Loulé.

Esta difícil decisão, deveu-se ao facto da Taça da Europa ser composta por cinco corridas, sendo que apenas contam para a classificação final três dos cinco resultados, enquanto que no CPTT apenas um resultado não conta para a classificação final. Posto isto, consideramos que no conjunto dos dois campeonatos fica mais equilibrada a possibilidade de fazermos um bom resultado em ambos”, começou por explicar antes de reforçar que: “apesar de não marcarmos presença na segunda ronda do Europeu, mantemos todo o restante planeamento inicial que nos permitirá marcar presença nas restantes provas (Itália, Hungria e Polónia) e assim pontuar para a classificação final desta competição.”

Assim, o próximo desafio da dupla João Ferreira / David Monteiro é a quarta ronda do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, a Baja TT Loulé, que se disputa entre os dias 27 e 29 de Maio, no sul do país.