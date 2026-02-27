CPTT arranca em Beja com 169 inscritos na Baja TT Montes Alentejanos

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos 2026, em Beja, dá hoje início ao Campeonato de Portugal de Todo‑o‑Terreno (CPTT), sob a égide da FPAK, e ao Campeonato Nacional de Todo‑o‑Terreno, tutelado pela FMP, com uma lista de 169 participantes. A prova arranca com um prólogo de 5,64 km e soma 361,38 km cronometrados, distribuídos por três passagens num setor seletivo de 120,46 km.

T1+ com três candidatos e T3 com campeões em destaque

Na competição FPAK, a categoria T1+ conta com três viaturas: João Ferreira e João Ramos, em Toyota Hilux, e Alejandro Martins, em Mini JCW Rally Plus. Em T3, surgem como principais referências o campeão e vice‑campeão Tiago Reis e Daniel Silva, ambos em MMP, numa lista que inclui ainda Ricardo Porém (Kayzen), Mário Franco (Can‑Am) e os irmãos Pedro e Manuel Mello Breyner (Yamaha).

​

T4 promete luta intensa entre Polaris e Can‑Am

A disputa em T4 antecipa-se particularmente competitiva, com os principais pilotos repartidos entre Polaris e Can‑Am. Entre os Polaris, destacam-se Miguel Barbosa, Luís Portela Morais, Pedro Carvalho e João Dias, enquanto nas Can‑Am surgem Luís Cidade e João Monteiro.

​

T1, T8 e feminino também com nomes fortes

Na T1, o campeão nacional César Sequeira (Mercedes) tem como adversários diretos Edgar Condenso e Lino Carapeta, ambos em Ford. Em T8, Johannes Senders (agora em Toyota) enfrenta, entre outros, Richard Timmerman (Toyota), Michael Braun (Porsche), Cláudio Carapeta (Bowler) e Filipe Cachopas (BMW), enquanto o duelo feminino opõe Leonor Barreto (Isuzu T2) e Kala Senders (Nissan T2).

​

Programa: setores seletivos repartidos entre FPAK e FMP

No sábado realizam-se dois setores seletivos para a FMP e um para a FPAK, invertendo-se essa distribuição no domingo, na reta final da prova.

Programa e horários

A temporada de Todo-o-Terreno arranca com a icónica Baja TT Montes Alentejanos, uma prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se desenrola na região de Beja e que, tradicionalmente, assinala o início do CPTT.

Reconhecida pela exigência dos terrenos alentejanos, que alternam entre zonas rápidas, troços técnicos e setores que desafiam a navegação e a resistência mecânica, a Baja TT Montes Alentejanos é considerada um teste crucial à preparação das equipas no começo da época.

O percurso compreende um prólogo inicial, que estabelece a ordem de partida, seguido de dois setores seletivos cronometrados, onde a gestão do ritmo e da estratégia pode ser decisiva para o resultado final.

Sexta-feira, 27 de fevereiro

Saída do Parque Fechado, Pavilhão Multiusos, Parque de Feiras e Exposições de Beja

FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 13:30

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 15:55

Partida do Prólogo António Canário Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente 14:00

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente 16:15

Escolha da Ordem de Partida Pavilhão Multiusos (Beja) FPAK Autos 19:15

Sábado, 28 de fevereiro

Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)

FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 06:45

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 14:40

Setor Seletivo Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS1 07:05

FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS2 09:01

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS1 15:00

Pontos de Interesse

Setores Seletivos (Sábado e Domingo)

Herdade da Cabeça de Ferro

Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação

Albernoa – Junto à Ponte

Trindade – Monte dos Pelados

Trindade – junto ao Campo de Futebol

(Não existem Zonas Espetáculo)

Domingo, 1 de março

Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)

FMP/Motos/Quads: Saída do 1º Concorrente 06:45

FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 09:40

FMP SSV: Saída do 1º Concorrente 15:00*

*Hora estimada

Setor Seletivo

Herdade da Cabeça de Ferro

FMP/Motos/Quads: Partida do 1º Concorrente – SS3 07:05

FPAK Autos: Partida do 1º Concorrente – SS2 110:001

Setor Seletivo

Herdade da Cabeça de Ferro

FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS3 112:45*

FMP SSV Partida do 1º Concorrente – SS3 115:15*

*Hora estimada

Cerimónia de Entrega de Prémios – Pavilhão Multiusos

FPAK Autos: Início da Cerimónia 15:30

FMP Motos Quads SSV: Início da Cerimónia 16:30

