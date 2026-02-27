CPTT arranca em Beja com 169 inscritos na Baja TT Montes Alentejanos
A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos 2026, em Beja, dá hoje início ao Campeonato de Portugal de Todo‑o‑Terreno (CPTT), sob a égide da FPAK, e ao Campeonato Nacional de Todo‑o‑Terreno, tutelado pela FMP, com uma lista de 169 participantes. A prova arranca com um prólogo de 5,64 km e soma 361,38 km cronometrados, distribuídos por três passagens num setor seletivo de 120,46 km.
T1+ com três candidatos e T3 com campeões em destaque
Na competição FPAK, a categoria T1+ conta com três viaturas: João Ferreira e João Ramos, em Toyota Hilux, e Alejandro Martins, em Mini JCW Rally Plus. Em T3, surgem como principais referências o campeão e vice‑campeão Tiago Reis e Daniel Silva, ambos em MMP, numa lista que inclui ainda Ricardo Porém (Kayzen), Mário Franco (Can‑Am) e os irmãos Pedro e Manuel Mello Breyner (Yamaha).
T4 promete luta intensa entre Polaris e Can‑Am
A disputa em T4 antecipa-se particularmente competitiva, com os principais pilotos repartidos entre Polaris e Can‑Am. Entre os Polaris, destacam-se Miguel Barbosa, Luís Portela Morais, Pedro Carvalho e João Dias, enquanto nas Can‑Am surgem Luís Cidade e João Monteiro.
T1, T8 e feminino também com nomes fortes
Na T1, o campeão nacional César Sequeira (Mercedes) tem como adversários diretos Edgar Condenso e Lino Carapeta, ambos em Ford. Em T8, Johannes Senders (agora em Toyota) enfrenta, entre outros, Richard Timmerman (Toyota), Michael Braun (Porsche), Cláudio Carapeta (Bowler) e Filipe Cachopas (BMW), enquanto o duelo feminino opõe Leonor Barreto (Isuzu T2) e Kala Senders (Nissan T2).
Programa: setores seletivos repartidos entre FPAK e FMP
No sábado realizam-se dois setores seletivos para a FMP e um para a FPAK, invertendo-se essa distribuição no domingo, na reta final da prova.
Programa e horários
A temporada de Todo-o-Terreno arranca com a icónica Baja TT Montes Alentejanos, uma prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, que se desenrola na região de Beja e que, tradicionalmente, assinala o início do CPTT.
Reconhecida pela exigência dos terrenos alentejanos, que alternam entre zonas rápidas, troços técnicos e setores que desafiam a navegação e a resistência mecânica, a Baja TT Montes Alentejanos é considerada um teste crucial à preparação das equipas no começo da época.
O percurso compreende um prólogo inicial, que estabelece a ordem de partida, seguido de dois setores seletivos cronometrados, onde a gestão do ritmo e da estratégia pode ser decisiva para o resultado final.
Sexta-feira, 27 de fevereiro
Saída do Parque Fechado, Pavilhão Multiusos, Parque de Feiras e Exposições de Beja
FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 13:30
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 15:55
Partida do Prólogo António Canário Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente 14:00
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente 16:15
Escolha da Ordem de Partida Pavilhão Multiusos (Beja) FPAK Autos 19:15
Sábado, 28 de fevereiro
Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)
FMP/Motos/Quads/SSV: Saída do 1º Concorrente 06:45
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 14:40
Setor Seletivo Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS1 07:05
FMP/Motos/Quads/SSV: Partida do 1º Concorrente – SS2 09:01
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS1 15:00
Pontos de Interesse
Setores Seletivos (Sábado e Domingo)
Herdade da Cabeça de Ferro
Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação
Albernoa – Junto à Ponte
Trindade – Monte dos Pelados
Trindade – junto ao Campo de Futebol
(Não existem Zonas Espetáculo)
Domingo, 1 de março
Saída do Parque Fechado Pavilhão Multiusos (Beja)
FMP/Motos/Quads: Saída do 1º Concorrente 06:45
FPAK Autos: Saída do 1º Concorrente 09:40
FMP SSV: Saída do 1º Concorrente 15:00*
*Hora estimada
Setor Seletivo
Herdade da Cabeça de Ferro
FMP/Motos/Quads: Partida do 1º Concorrente – SS3 07:05
FPAK Autos: Partida do 1º Concorrente – SS2 110:001
Setor Seletivo
Herdade da Cabeça de Ferro
FPAK Autos Partida do 1º Concorrente – SS3 112:45*
FMP SSV Partida do 1º Concorrente – SS3 115:15*
*Hora estimada
Cerimónia de Entrega de Prémios – Pavilhão Multiusos
FPAK Autos: Início da Cerimónia 15:30
FMP Motos Quads SSV: Início da Cerimónia 16:30
Pontos de Interesse
Setores Seletivos (Sábado e Domingo)
Herdade da Cabeça de Ferro
Penedo Gordo – Antigo Campo de Aviação
Albernoa – Junto à Ponte
Trindade – Monte dos Pelados
Trindade – junto ao Campo de Futebol
(Não existem Zonas Espetáculo)
