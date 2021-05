Comprou um SSV ou uma moto e quer correr no CNTT? | AutoSport

Comprou um SSV ou uma moto e quer correr no CNTT? Saiba o que de essencial deve ou é obrigado a fazer no capítulo da mecânica para se apresentar à partida de uma competição.

Vamos começar pela moto que naturalmente é menos exigente e tem um orçamento mais suave. Para a preparação que aqui apresentamos socorremo-nos dos conhecimentos de Rui Ventura, ex-piloto, pai do Martim Ventura e que durante vários anos acompanhou a equipa liderada por Frederico Fino onde corre o António Maio.

De referir em primeiro lugar que do ponto de vista regulamentar uma moto com as especificações de Enduro vendida e legalizada para rodar na estrada falta-lhe pouco para poder correr, mas para o fazer com um mínimo de competitividade e mesmo de segurança já não é bem assim.

Para começar é necessário tratar da autonomia. É necessário um depósito que consiga fazer pelo menos 85 km em ritmo de competição. As transmissões têm de ser ajustadas a uma maior velocidade face ao Enduro. Também a travagem tem de ser cuidada pois são mais forte e prolongadas. Há que colocar tubos de malha de aço, outras bombas e eventualmente outros discos. Também há que rever a suspensão que deve ser mais firme, mais “tesuda” e mais rápida a reagir. Pode ser apenas por afinação da suspensão original ou através da colocação de suspensões de competição. Importantíssimo é a instalação de um amortecedor de direção. É uma enorme proteção para o piloto. Uma ponteira de escape faz também parte das recomendações assim como mousses e pneus mais adequados. Estamos a falar em 2500 a 3000 euros não envolvendo as ditas suspensões de competição que podem custar entre 1500 e 1800 euros. Mas como nos diz Rui Ventura sem um bom acompanhamento mecânico não se consegue ir lá…

Passando para os SSV fomos falar com Jorge Branco da JB Racing que nos elaborou o menu para um CanAm o modelo mais utilizado no CNTT.

Vamos começar pelas exigências regulamentares. Há que começar por desmontar o veículo para retirar o roolbar de origem e colocar um aprovado para competição. Obrigatório vai ser ainda a colocação de um corta-corrente, extintor, palas, baquets, cintos, luzes de trás, redes nas portas e a chapa para a colocação do número de competição. Terá de colocar ainda os instrumentos de navegação. Chegados aqui estamos com mais 5000 euros na fatura. No mínimo.

A seguir e de acordo com o objetivo desportivo e/ou com a disponibilidade financeira há que alterar os triângulos à frente e os tirantes atrás. Na suspensão há que refazer a de origem ou comprar uma de marca, o mesmo acontecendo com os travões. Colocar autoblocante atrás e à frente é outra opção assim como os tirantes da barra estabilizadora. Pode-se também refazer a centralina. Tire Balls para os pneus também há muito que use para minorar os problemas dos furos. Neste segundo patamar já acrescentámos no mínimo mais 15000 euros. E depois há mais uns extrazinhos…