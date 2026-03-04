CNTT, Tiago Guerreiro vence Baja Montes Alentejanos: por quatro segundos apenas…

A Baja Montes Alentejanos 2026, prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (CNTT), arrancou em Beja com 114 inscritos e terminou com uma vitória ao sprint na categoria SSV: Tiago Guerreiro, navegado por Carlos Paulino, impôs-se por apenas quatro segundos à dupla Pedro Antunes/José Sá Pires, depois de três dias de corrida marcados pelo domínio da Polaris.

Beja recebeu 114 participantes no arranque do CNTT

A jornada inaugural do campeonato apresentou um total de 114 participantes, distribuídos por 52 motos, 5 quads, 50 SSV e 7 inscritos na vertente Hobby.

SSV: prólogo com tripla Polaris e surpresa no Can-Am Challenge

No prólogo, os três melhores tempos foram assinados por equipas em Polaris. Tomás Neves, com o estreante José Maria Pinha, foi o mais rápido (4m26s), seguido de Pedro Antunes/José Sá Pires a 1,8 segundos. Gonçalo Guerra, este ano com o campeão nacional André Lopes como navegador, fechou o top-3.

Destaque ainda para Bernardo Passanha/Xavier Albino, que foram quarto no prólogo e os melhores do novo Can-Am Challenge. Afonso Oliveira/Daniel Jordão foram quintos, à frente do campeão nacional Nelson Caxias, agora navegado por Luís Engeitado.

SS1: liderança muda ao km 75 e Can-Am Challenge ganha forma

No segundo dia, com 240 km cronometrados, a Polaris voltou a concentrar as primeiras posições. Tiago Guerreiro assumiu a liderança a partir do terceiro ponto de cronometragem (km 75) e consolidou-a até final do SS1. Pedro Antunes passou a segundo, a 16 segundos, e Gonçalo Guerra manteve-se em terceiro, a 32 segundos.

No Can-Am Challenge, Rodrigo Melancia/João Diogo, após liderarem nos quilómetros iniciais, terminaram o dia em quarto e como líderes da classe. Pedro Santinho Mendes/José Mendes ficaram a 13 segundos, com Bernardo Passanha/Xavier Albino logo atrás, colocando o Can-Am no sexto lugar absoluto. Roberto Borrego/Domingos Cunha recuperaram até sétimos, a seis segundos de Passanha.

Final: vitória por 4s e CNTT só regressa em Maio

No derradeiro dia, Tiago Guerreiro/Carlos Paulino defenderam a liderança e venceram a prova, com Pedro Antunes/José Sá Pires em segundo a quatro segundos. Gonçalo Guerra/André Lopes terminaram em terceiro, a 1m11s, vencendo entre os Juniores.

Roberto Borrego/Domingos Cunha subiram a quartos, depois de serem os mais rápidos no SS2. Pedro Santinho Mendes/José Mendes venceu o Can-Am Challenge, fechou o top-5 e triunfou também entre os Veteranos, batendo Rodrigo Melancia/João Diogo por 2,8 segundos. Bernardo Passanha/Xavier Albino completaram o pódio da classe e foram sétimos, com André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes a colocarem o único Segway em oitavo.

A categoria Stock foi ganha por Alexandre Silva/José Galveias (Polaris), com Nelson Saramago/João Charrua em segundo. Com o adiamento da Baja Castelo Branco devido ao mau tempo, o CNTT regressa de 1 a 3 de Maio, na Baja TT Norte de Portugal.