CNTT/SSV, Raid Ferraria: Duelo épico entre Roberto Borrego e Gonçalo Guerreiro | AutoSport

O campeão nacional Roberto Borrego e Gonçalo Guerreiro, recente vencedor da prova disputada nas pistas serranas de Góis e Arganil, protagonizaram este fim de semana em pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião um duelo fantástico que pendeu in extremis para o ídolo local.

O CNTT prosseguiu com o Raid Ferraria, numa prova que redundou num duelo épico entre Roberto Borrego e Gonçalo Guerreiro, que teve teve no primeiro dia uma performance notável já que depois de ter sido vítima de uma saída de estrada no prólogo, partiu da posição 34 para o setor seletivo onde foi o mais rápido ganhando 1m15s a Roberto Borrego. Para isso em muito ajudou a forte chuvada que caiu na véspera da prova e que deixou a pista extremamente rápida e permitindo ultrapassagens sem grande perca de tempo e foram 14 que o piloto da JB Racing teve de fazer. No dia seguinte com 52s a separá-los o equilíbrio manteve-se até meio da prova, mas um ataque fortíssimo de Roberto Borrego e com Gonçalo a abrir pista o piloto da SGS Car Racing a conseguiu chegar à vitória.

O 2º lugar de Gonçalo Guerreiro que venceu entre os Juniores permite-lhe, todavia, ascender à liderança do Campeonato. Luta também animadíssima pelo derradeiro lugar de pódio foi conquistado por Nelson Caxias, vencedor do prólogo, que terminou escassos 14sà frente de Herlander Araújo. Pedro Carvalho, em 5º lugar, a 15s do concorrente que o precedeu,venceu entre os veteranos com o também regressado Pedro Grancha na posição seguinte.

Pedro Santinho Mendes foi 7º à frente de João Monteiro e do belga Sebastien Guyette ambos a contas com problemas mecânicos e que ocupam agora ex-áqueo o 2º lugar no campeonato atrás de Gonçalo Guerreiro. Renhido foi também o duelo pela vitória na classe Stock com José Morgado (Can-Am) a impor-se por 14s a Nelson Saramago(Polaris). Triunfo na Classe T2 para Luis Caseiro.

A prova organizada pelo Clube da Ferraria contou com quase centena e meia de participantes e foi a primeira prova da temporada a receber uma Mini Baja. Para o CNTT os concorrentes disputaram 301 quilómetros ao cronometro repartidos por um prólogo e uma dupla passagem setor seletivo de 149 km.



Terceira vitória consecutiva de António Maio nas motos

Nas motos este Raid Ferraria viu António Maio e Gustavo Gaudêncio,que partiram separados por escassos 10’’ para o 2º dia travarum animado duelo que viria a pender para o campeão nacional.Ao pódio subiram Gustavo Gaudêncio(Honda) eDaniel Jordão (Husqvarna). 4º lugar para Micael Simão (GasGas)vencedor da Classe TT3 e 5ª posição para Fábio Magalhães (Honda) que venceu a Classe TT1.Martim Ventura (Yamaha) que recentemente viu partir o seu pai, o antigo piloto Rui Ventura, regressou as competições para triunfar na Classe Júnior enquanto Mário Patrão (KTM) venceu a Classe Veteranos. João Pacheco (KTM)foi o vencedor da Classe Promoção e Bruna Antunes (GasGas) conquistou a Taça das Senhoras.

Na Mini Baja que foi composta de um prólogo e um setor com 75 km Domingos Cunha foi o mais rápido terminando à frente de Manuel Amaral e com Miguel Ferreira em 3º lugar. Simão Severino venceu entre os mais jovens à frente de Luís Brandão e Bernardo Caiado.Carolina Feitinha foi a única menina participante e também o único concorrente em Quad.



João Vale repete vitória nos Quad

À semelhança das motos, também João Vale e Luís Fernandes travaram animado duelo nos Quad, terminando o 2º dia separados por escassos 15s. Vitória absoluta para o líder do campeonato que assim reforçou a sua posição.

Ao pódio subiu mais uma vez o jovem Rafael Carvalho que triunfou na Classe Júnior. 4º lugar para Fernando Cardoso vencedor da Promoção. Carlos Reguinga foi primeiro entre os veteranos. Todos estes vencedores em Yamaha enquanto Vera Cabrita em Suzuki conquistou a Taça das Senhoras.

Nos SSV o duelo entre Roberto Borrego e Gonçalo Guerreiro foi emocionante e no final os dois ficaram separados por uns mínimos 5s com a vitória a pender para o campeão nacional.

O campeonato regressa a 6, 7 e 8 de maio na Baja TT Oeste de Portugal.

Classificação do CNTT após 3 provas

Moto: 1º António Maio (Yamaha), 81 pontos; 2º Gustavo Gaudêncio (Honda), 42; 3º Daniel Jordão (Husqvarna), 40; 4º Micael Simão (GasGas) e Fábio Magalhães (Honda), 37.

Quad: 1º João Vale (Yamaha), 70 pontos; 2º Rafael Carvalho (Yamaha), 53; 3º Fernando Cardoso (Yamaha), 42; 4º Luís Fernandes (Yamaha), 31.

SSV:1º Gonçalo Guerreiro (Can-Am), 54 pontos; 2º Sebastien Guyette (Can-Am) e João Monteiro (Can-Am), 44; 4º Nelson Caxias (Can-Am), 43; 5º Roberto Borrego (Can-Am), 37; 6º Pedro Santinho Mendes (Can-Am), 35.



Já há máquinas novas

Finalmente começaram a chegar as viaturas de 2022 que devido à pandemia sofreram um atraso de meses e em muito justificam a menor participação nos SSV.

Roberto Borrego, Luís Cidade e Pedro Grancha foram os pilotos que estrearam máquinas novas e muitas mais estão já previstas para a Baja TT Oeste de Portugal

Mini Baja Oeste de Portugal 2022 – Troféu Rui Ventura

Quarta etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno a Baja Oeste de Portugal organizada pela Escuderia Castelo Branco vai prestar uma singela homenagem a um amigo que partiu recentemente e que muito fez pela divulgação, desenvolvimento e promoção do Todo o Terreno junto dos mais novos. Com esse propósito a competição destinada aos mais jovens irá ter a designação de Mini Baja Oeste de Portugal 2022 – Troféu Rui Ventura. Participante nas competições nacionais de todo-o-terreno Rui Ventura passou para o lado de fora das corridas quando chegou a altura de apoiar a carreira do filho Martim, um dos melhores pilotos da modalidade em Portugal. De salientar que a primeira edição de uma Mini Baja em provas organizadas pela Escuderia Castelo Branco teve o precioso contributo e Rui e de Martim Ventura.