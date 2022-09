CNTT, SSV, Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão: Luís Cidade venceu o prólogo | AutoSport

Luis Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick XRS) da equipa Can-Am Offroad Portugal, venceram o prólogo da Baja TT Sharish Gin/Reguengos/Mourão, suplantando Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) da JB Racing por 2.9s. Terceiro lugar para Luís Portela Morais (Can Am Maverick X3 XRS) da BP Ultimate/Jetmar/MXT que ofi terceiro a 3.6s.

Quarto posto para Rui Serpa/Nuno Guilherme (Can Am X3), a 3.8s, na frente de Herlander Araújo (Can Am X3) da Can-Am Offroad Portugal, seguindo-se Marco Pereira/Eurico Adão (Can Am Maverick X3 XRS), Tiago Guerreiro/Daniel Silva (Can Am XRS) da JB Racing e João Monteiro/Nuno Morais (Can Am X3 XRS RR) da Sharish Gin/South Racing.

