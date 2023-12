24 Horas de Fronteira/H18: Várias mudanças de líder durante a noite | AutoSport

Têm sido intensas as lutas entre grande parte do plantel, e também na frente nesta 25ª edição das BP Ultimate 24 Horas TT Vila de Fronteira. Os muitos milhares de pessoas que marcaram presença na prova não arredaram pé, apesar do muito frio, e os Xutos & Pontapés ajudaram a aquecer o ambiente no Terródromo de Fronteira.

Na pista, como sempre, um pouco de tudo, espetáculo, emoções, azares, contratempos, muito cansaço mas acima de tudo muita alegria nesta festa anual do TT que é esta prova do ACP.

Os 1.440 minutos da corrida já estão apenas a 360 de distância e à passagem das 9h00 da manhã, 18h de corrida, Franck Cuisinier/Laurent Poletti/Ronald Basso/Adrien Favarel (MMP) lideram com 9m43s de avanço para Manuel Aires/Jérémy Warnia/Mickael Pisano/Jean Luc Ceccaldi (Fouquet Nissan), com Claude Fournier/Ricardo Porém/Gustavo Moura/Gustavo Neto Moura MMP T4 em terceiro a 4 voltas.

Quarto posto para Sebastien Guyette/Marco Pereira/Olivier Devos/Jean Philippe Beziat (Can Am X3) T3, duas voltas mais atrás.

No quinto lugar e a fazerem uma corrida soberba para quem guia uma Nissan Navara do Agrupamento T2, a primeira equipa totalmente portuguesa, Henrique Lourenço/João Lourenço/Ricardo Sobral/Nuno Sousa, a uma volta do quarto lugar.

Na sexta posição outra equipa totalmente lusa, Ricardo Soares/João Dias/Luís Maximino/João Marques (Nissan Navara C) a 7m48s do 5º lugar pelo que a luta para a melhor equipa lusa está ainda em aberto.

Amândio Alves/João Silva/Márcio Reis/Rogério Reis, no MMP T3 são sétimos a uma volta das segunda das equipas totalmente portuguesas, e a fechar o top 10,

Marco Martins/José Martins/Marco Marques/Vitor Silva (Nissan Proto PP), Kevin Durand/Regis Durand/Christophe Durand/Clément Laurent (Rivet Nissan) que depois de se atrasarem logo no início têm vindo a recuperar posições.

Recordando o filme da prova, à passagem da quarta hora, por volta das 19h00, o Can-Am da equipa de Jean-Philippe Beziat, onde está o português Marco Pereira, passava para o comando em Fronteira. Ronald Basso (MMP), Alexandre Andrade (Proto AC Clio V6) e Thibaud Darroux (MMP Can-Am) rodavam nos lugares seguintes, todos na mesma volta dos líderes.

Uma hora depois, sexta hora, às 21h00, a equipa de Franck Cuisinier (MMP), voltava à liderança, com Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a 8m55s, Manuel Aires (Fouquet Nissan), em terceiro a 1 volta na frente de Claude Fournier (MMP), a 2 voltas e Henrique Lourenço (Nissan Navara), a 2 voltas.

Na passagem pela sétima hora, às 22h00, Franck Cuisinier (MMP), mantinha-se na frente agora com uma volta de avanço para Manuel Aires (Fouquet Nissan), com Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a cair para 3º uma volta mais atrás. A equipa de Henrique Lourenço (Nissan Navara) era quarta a 3 voltas na frente de Jean Philippe Beziat (Can Am X3), a 3 voltas.

À oitava hora, às 23h00, tudo na mesma, Franck Cuisinier (MMP), somava 35 voltas mas a equipa de Manuel Aires (Fouquet Nissan), era segunda a 02m38s, com Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a 1 volta, Henrique Lourenço (Nissan Navara), a 4 voltas e na mesma volta em quinto, Jean Philippe Beziat (Can Am X3).

No início de domingo, com as idas às boxes, Manuel Aires (Fouquet Nissan), passou para a frente, com Franck Cuisinier (MMP), a 07m27s. Seguia-se Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a 1 volta, Claude Fournier (MMP), a 2 voltas e Jean Philippe Beziat (Can Am X3), a 3 voltas.

As coisas mantiveram-se com as diferenças de tempo a mudar um pouco, na 10ª hora à 1h00 da manhã liderava Manuel Aires (Fouquet Nissan), com Franck Cuisinier (MMP), a 11m29s, terceiro lugar para Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a 1 volta, Claude Fournier (MMP), a 3 voltas e Jean Philippe Beziat (Can Am X3), a 3 voltas.

Uma hora depois, às 2h00, uma alteração nos lugares da frente: Manuel Aires (Fouquet Nissan), liderava mas Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6) assumiu a 2ª posição e 10m43s da frente, menos de uma volta.

Franck Cuisinier (MMP), a 11m29s caíram para 3º, Claude Fournier (MMP), a 2 voltas em quarto seguindo-se Jean Philippe Beziat (Can Am X3), a 3 voltas

Na 12ª hora às 3h00, liderança para Manuel Aires (Fouquet Nissan), Franck Cuisinier (MMP), recuperou a 2ª posição, mas rodava na mesma volta que Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), a,bos a 1 volta da frente

4º lugar para Claude Fournier (MMP), que se mantinha a 3 voltas e Jean Philippe Beziat (Can Am X3), era 5º a 5 voltas.

13ª hora de corrida à 4h00, Manuel Aires (Fouquet Nissan) continuava líder, mas grande recuperação de Franck Cuisinier (MMP), a assumir o 2º lugar, e apenas 01m12s da liderança com 3º Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), na mesma volta a 05m09s com a corrida ao rubro, três separados por cinco minutos após 13 horas de corrida. Claude Fournier (MMP), era 4º a 3 voltas na frente de Jean Philippe Beziat (Can Am X3), a 4 voltas.

Na 14ª hora, 5h00 da manhã o ataque de Franck Cuisinier (MMP), resultou e passaram novamente para a frente de Manuel Aires (Fouquet Nissan), que rodava nesta altura a 4m33s. Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), atrasava-se e ficava a 3 voltas depois de ter estado tão perto. Claude Fournier (MMP) e Jean Philippe Beziat (Can Am X3), mantinham as posições.

Na 15ª hora, 6h00, Franck Cuisinier (MMP), alargava a margem para o 2º, Manuel Aires (Fouquet Nissan), a 11m41s com Claude Fournier (MMP), a 3 voltas, Jean-Philippe Beziat (Can Am X3), a 5 voltas e Henrique Lourenço (Nissan Navara T2), a 5 voltas. A primeira equipa totalmente portuguesa, composta por Henrique Lourenço/João Lourenço/Ricardo Sobral/Nuno Sousa estava a uma volta do quarto lugar.

Alexandre Andrade (Proto A.C. Clio V6), atrasava-se ainda, caindo para fora do top 5.

Com 16h30 de corrida, 1º Franck Cuisinier (MMP), voltava a alargar a margem para o 2º, Manuel Aires (Fouquet Nissan), que rodava a 1 volta, com 3º Claude Fournier (MMP), agora a 4 voltas, em 4º Jean-Philippe Beziat (Can Am X3), a 6 voltas e Henrique Lourenço (Nissan Navara T2), a 7 voltas, líderes do T2.

Resultados online – clique aqui