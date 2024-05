CNTT, SSV: Santinho Mendes KO, triunfo para Sérgio Baptista na Ferraria

Martim Ventura em Husqvarna nas motas, Rodrigo Alves em Yamaha nos Quad e Sérgio Baptista em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores do XXXVI Raid Ferraria, prova organizada pelo Clube Ferraria, terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2024.

Com 150 equipas inscritas num programa que incluía ainda Campeonato Mini Baja, Troféu Polaris, Taça YXZ 1000R e Troféu Villain Cup, o Raid Ferraria compreendeu um prólogo e uma dupla passagem por um setor seletivo com 153 km de extensão, um percurso que utilizou pistas dos concelhos de Gavião, Abrantes e Ponte de Sor.

Entre os SSV o regresso do piloto e ídolo local Roberto Borrego, navegado por Daniel Jordão, ficou assinalado pelo melhor tempo no prólogo. 2º Melhor tempo para o veterano Sérgio Baptista seguido da dupla Luis Cidade/Pedro Mendonça, todos em Can-Am, como, aliás os nove primeiros deste prólogo.

Posições seguintes para Nelson Caxias/João Rodrigues e Herlander Araújo. 6º e 7º Lugares para os regressados Pedro Antunes /Nuno Batalha e Sérgio Silva.

No dia seguinte assistiu-se, uma vez mais, ao domínio da dupla Pedro Santinho Mendes/Duarte Santos equipa líder do campeonato e vencedora das duas corridas este ano disputadas, que tinham sido 8º no prólogo.2º Lugar para Sérgio Baptista a 50s do líder, seguido da dupla Luis Cidade/Pedro Mendonça com mais 28s. No derradeiro dia de prova o domínio de Pedro Santinho Mendes “esfumou-se” na segunda parte do troço quando já ampliara a sua vantagem para o 2º classificado, mas viu o seu Can-Am parar inexplicavelmente.

Saltou então para a liderança Sérgio Baptista que veio a terminar vitorioso com uma vantagem de 3m11s para o 2º classificado. Venceu ainda a muito competitiva Classe Veteranos.2ª Posição para a dupla Luis Cidade/Pedro Mendonça igualmente em Can-Am. O regresso às competições de todo-o-terreno do agora piloto de ralis Pedro Antunes ficou assinalado com uma subida ao pódio numa corrida em que terminou a 34s do 2º lugar.Diferença mínima entre o 4º lugar alcançado por Sérgio Silva que tal como o vencedor também competiu a solo e o 5º lugar da dupla André Carita/Nuno Abrantes. Terminaram separados por 1,5s.

A Categoria Stock foi ganha por Arnaldo Monteiro. Jorge Lopes triunfou na Classe TT2e Tomás Antunes venceu entre os Juniores.

Vitórias da dupla Arnaldo Monteiro/Farinha Duarte no Troféu Polaris RZR, de Jorge Lopes na Classe Open e de Gil Ferreira na Classe Stockna Taça Yamaha YXZ 1000R. André Rodrigues navegado por Ricardo Porto Nunesvenceu Troféu Villain Cup.

A jornada do XXXVI Raid Ferraria incluiu ainda a 2ª etapa do Campeonato Nacional Mini Baja. Domingos Cunha, em Yamaha,triunfou entre os Juvenis. Vitória de Rodrigo Neves em KTM, nos Iniciados. 1º lugar nos Infantis para Santiago Pereira, em Yamaha.

O CNTT regressa para a sua 4ª etapa na Baja TT Lagos que se disputa de 17 a 19 de maio.