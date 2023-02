CNTT, SSV, Baja TT Montes Alentejanos: Triunfo de João Monteiro/Nuno Morais | AutoSport

João Monteiro, acompanhado por Nuno Morais aos comandos de um Can-Am, foi o vencedor da competição destinada aos SSV da Baja TT Montes Alentejanos| ESC Online 2023, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

O ex-campeão nacional foi o mais rápido nos dois dias de corrida e garantiu a vitória na prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2023 com uma vantagem de 53s para a dupla 2º classificada, Luís Cidade/Pedro Mendonça, também em Can-Am.

João Monteiro revelou-se satisfeito com o trabalho realizado: “acho que começámos com o pé direito. Trabalhámos para isso e a equipa e o carro estiveram à altura. Hoje gerimos bem a corrida, tínhamos uma vantagem de 40 e poucos segundos o que não é muito neste campeonato tão competitivo. Mas, conseguimos vencer os dois setores seletivos da corrida e estamos contentes com esta vitória” salientou.

Segunda posição para Luís Cidade igualmente em Can-Am, navegado por Pedro Mendonça, enquanto Roberto Borrego, em máquina idêntica, alcançou o terceiro lugar. Posições seguintes para Nelson Caxias, Ricardo Sousa e Avelino Luís que, todos em Can-Am, preencheram o pódio dos veteranos. Pedro Ferreira, Jorge Passanha e Pedro Pinha, igualmente em Can-Am, ocuparam o 7º , 8º e 9º lugares. Rui Serpa em Can-Am, fechou o Top 10 e triunfou na Classe Stock, enquanto Paulo Fernandes, em Yamaha, venceu entre os TT2 e a dupla Dorothee Ferreira/Noemie de Sousa conquistou a Taça das Senhoras.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.