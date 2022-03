CNTT, SSV, Baja TT ACP: João Monteiro na frente | AutoSport

João Monteiro/Nuno Morais (Can Am), lideram a Baja TT ACP nos SSV ao cabo da SS1 – Santiago/Sines/Grândola, com uma extensão de 111,380 Km. Venceram o setor seletivo e têm agora um avanço de 1m10s sobre a dupla Nuno Pereira/Pedro Borges (Can Am). Terceiro lugar para Ricardo Sousa/Jorge Brandão (Can Am), no SS, mas quem está na terceira posição da geral são Pedro Ferreira/Carlos Mendes (CAN AM), a 1m13,3s da frente, com Ricardo Sousa/Jorge Brandão (Can Am) em quarto a 1m14.8s. Nelson Beiró/Manuel Porém (Can Am), são quintos a 2m11,2s.



