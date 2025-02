CNTT: Roberto Borrego vence Baja Montes Alentejanos nos SSV

Com o sol a regressar às pistas alentejanas os concorrentes à ESC Online | Baja Montes Alentejanos 2025, jornada que marcou o arranque do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno disputado sob a égide da FMP, enfrentaram no derradeiro dia de competição um setor seletivo com 167,44 quilómetros disputados ao cronómetro, que ditou vitórias Martim Ventura em Husqvarna nas Motos, Tomás Paulo em Yamaha nos Quad e a dupla Roberto Borrego/Daniel Jordão em Can-Am nos SSV.

Na competição SSV e depois de os novos pilotos Polaris se terem imposto na 1ª etapa, a vitória acabou por premiar uma excelente corrida da dupla Roberto Borrego/Daniel Jordão que se impôs face a Nelson Caxias, vencedor entre os veteranos, navegado por André Lopes e que terminaram a corrida com uma diferença de quase cinco minutos para os vencedores. 3º lugar para André Carita/Nuno Abrantes com Pedro Antunes que foi acompanhado por Nuno Batalha a terminar em 4º lugar sagrando-se vencedor no Troféu Polaris. O Top 10 completou-se com equipas Can-Am. 5º lugar para Vasco Martins/Luis Falé à frente de Sérgio Palminha o primeiro de entre os pilotos que participaram a solo. 7ª posição para a equipa vencedora do prólogo, João Monteiro/Nuno Morais, que terminou 43s à frente de Miguel Cunha, outro piloto que competiu a solo. Apenas 1,4s mais atrás terminou Lourenço Rosa que, navegado por Pedro Velosa, registou o 2º tempo em SS2. Nuno e Diogo Melancia, pai e filho encerraram o Top 10. Nelson Saramago/João Charrua venceram a Classe Stock numa competição onde os seis primeiros classificados pilotavam Polaris. Gonçalo Guerra venceu entre os Juniores sendo navegado por Maria Carvalho. Paulo Caseiro em Yamaha venceu a Classe TT2 onde, Lara e Margarida Brardo, foram segundas classificadas e venceram a Taça das Senhoras.

Na competição moto o campeão nacional Martim Ventura, em Husqvarna, partiu ao ataque para recuperar o tempo perdido com a queda que tinha tido na véspera e terminou a corrida com uma vantagem de 46s para Micael Simão. Martim Ventura triunfou ainda na Classe TT2 e entre os Juniores. A luta pela segunda posição foi tremenda e apenas dois segundos separaram no final o piloto da GasGas e o da Honda pilotada por Tomás Dias. Micael Simão venceu ainda a Classe TT3 e Tomás Dias foi 2º da Classe TT2 e 2º entre os Juniores.

Gustavo Gaudêncio, em Honda, venceu a Classe TT1. 5º lugar para Bernardo Megre em Kawasaki que completou o pódio da Classe TT2. Posições seguintes para Gonçalo Amaral, em Honda, que superou por 23s um regressado Miguel Castro em KTM. Os Juniores João Duarte em Honda e Afonso Figueiredo em Kawasaki terminaram em 8º e 9º lugar à frente de Fernando Ferreira que numa Moto Pro venceu entre os veteranos sendo ainda 3º da Classe TT1.

Entre os Quad a corrida foi emocionante com três pilotos em Yamaha na luta pela vitória até ao fim. Venceu pela margem mínima de 3,3s o jovem Tomás Paulo que se superiorizou ao campeão nacional Luís Fernandes. Outro jovem Rodrigo Alves terminou a 48s do vencedor. No Top 5 ficaram ainda os colegas de equipa Martim Pedroso e Helder Sá, ambos também em Yamaha, mas que terminaram a mais de 25 minutos dos primeiros desta competição Quad.