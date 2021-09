CNTT Road to Dakar regressa com o Raid Ferraria | AutoSport

João Monteiro (SSV), António Maio (Moto) e Luís Fernandes (Quad) na liderança

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar está de regresso após um ano de interregno dos meses de Verão. O Raid Ferraria, que não se realizou em 2020 devido à pandemia causada pelo Covid-19, será a terceira jornada do campeonato, trazendo consigo a novidade de troços maiores e a passagem por pistas de Ponte de Sor que se junta às tradicionais do Gavião e Abrantes.

Depois da dupla jornada no primeiro semestre do ano, o CNTT Road to Dakar tem na liderança António Maio nas Motas, Luis Fernandes nos Quad e João Monteiro nos SSV.

O Raid Ferraria apresenta uma excelente lista de inscritos com mais de 120 participantes. Nas motos, o campeão Maio (Yamaha) que venceu as duas corridas já disputadas é seguido por Bruno Santos (Husqvarna) que lidera a Classe TT3 e o regressado Gustavo Gaudêncio (Honda) que se está a impor na Classe TT1. Filipe Fragoso (Yamaha) na Promoção, Salvador Amaral (Honda) entre os Juniores e Oscar Teixeira (Beta) nos Veteranos são os líderes das restantes classes.

Já nos Quad, o campeão Luís Engeitado esteve ausente em Beja, mas venceu em Loulé. Luís Fernandes, que triunfara em Beja, lidera à frente do seu novo companheiro de equipa Ricardo Carvalho, duplo vencedor da promoção e de Fábio Ferreira. Marco Pedroso lidera entre os veteranos. Todos os pilotos competem em Yamaha

Sempre muito competitiva a categoria SSV viu dois pilotos estrearem-se a vencer na disciplina: Roberto Borrego em Beja e Nuno Fontes em Loulé. É, todavia, João Monteiro com dois segundos lugares que lidera o campeonato, ele que recentemente alcançou um notável 4º lugar nos Sertões. Alexandre Pinto entre os juniores, Arnaldo Monteiros entre os veteranos e Ruben Rodrigues na promoção lideram as respetivas classes. Todos estes pilotos competem em CanAm. André Rodrigues (Yamaha) e Tiago Guerreiro (Polaris) são os líderes nos campeonatos TT2 e Stock.

A competição por equipas é comandada pela SGS Car Racing. A segunda posição é ocupada ex aqueo pelo Team Bianchi Prata Honda, Team Sharish Gin / South Racing e Benimoto Racing.

O Raid Ferraria organizado pelo Centro Cultural Recreativo e Desportivo da Ferraria (CCRDF) arranca na próxima 6ª feira com as verificações em Rossio ao Sul do Tejo. No sábado a partir das 7 horas disputa-se um setor seletivo com 120 quilómetros por pistas de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião que se repete da parte da tarde a partir das 13h15m. Uma terceira passagem esta reservada para a manhã de domingo com saída do parque fechado para o primeiro concorrente às 6h45m.