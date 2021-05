CNTT Road to Dakar prossegue com Baja de Loulé | AutoSport

António Maio nas Motas, Luís Fernandes nos Quad e Roberto Borrego nos SSV venceram Baja TT Montes Alentejanos

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar está de regresso às pistas algarvias, após um ano de interregno devido à pandemia causada pelo Covid-19. A Baja TT de Loulé, a segunda prova da temporada de 2021 daquele que é considerado o melhor campeonato da Europa, realiza-se desportivamente nos dias 29 e 30 de maio nos concelhos de Loulé, S. Brás, Tavira, Alcoutim, Silves e Almodôvar.

Depois de na primeira jornada do CNTT Road to Dakar se terem sagrado vencedores os pilotos António Maio nas Motas, Luis Fernandes nos Quad e Roberto Borrego nos SSV, a Baja TT de Loulé vai contar com 41 inscritos nas motas, 13 nos quad e 67 nos SSV sendo que nesta prova figuram os principais nomes da modalidade.

Esta corrida vai, no entanto, contar com muitas novidades onde se destaca a participação na disciplina SSV de três grandes nomes do motociclismo mundial, a saber: Rúben Faria, que é já um habitual participante nas provas do CNTT Road to Dakar, e registam-se ainda as estreias absolutas de Hélder Rodrigues, que integra um projeto que visa a presença no Dakar 2023, e Joaquim Rodrigues que vai estar na competição algarvia a convite do Team CanAm Off-Road.

Nas motas a grande novidade é o regresso às corridas do veterano e consagrado Rodrigo Amaral. Já nos Quad, a competição volta a contar com a presença do Campeão Nacional Luís Engeitado que esteve ausente em Beja. Destaque ainda para Ruben Alexandre que é sempre um sério candidato vitória da disciplina.

Nesta prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve serão apresentados traçados de diferentes especificações, contando com alguns trilhos distintos, que vão desafiar os participantes. A prova será composta por cerca de 300 quilómetros cronometrados. No sábado os pilotos vão encontrar um troço com 157,26km disputados ao cronómetro e no domingo enfrentam um novo percurso com 142,08km.