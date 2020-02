CNTT: ‘Road to Dakar’ oferece inscrição no Rally Dakar

Uma parceria do CNTT com a ASO é a única que neste âmbito abrange um campeonato e não uma competição isolada. As duas corridas finais de 2019 foram “Road to Merzouga” e premiaram Daniel Jordão e a dupla Pedro Carvalho/André Guerreiro com uma inscrição na prova africana que por sua vez dá também o wildcard para o Dakar.

Para 2020, o prémio é uma inscrição no Dakar para a dupla de SSV que melhor pontuação obtiver nas cinco primeiras jornadas, ou seja, aquelas que serão disputadas antes do verão.

À semelhança do CNTT o “Road to Dakar” vai reter as quatro melhores pontuações. Um desafio que motiva a vinda a Portugal de pilotos estrangeiros.