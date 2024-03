CNTT: resumo da Baja TT Montes Alentejanos by Drone (vídeo) | AutoSport

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos completa-se amanhã com a realização do segundo setor seletivo de 140,61 km cronometrados totalizando 359,90 km dos quais 288,65 disputados ao cronómetro.

Com Sergio Batista, 3º da geral, a ter sido o mais rápido entre os veteranos triunfaram, na PEC 1, nas respetivas classes a dupla Ricardo Filipe/Carlos Dias em Can-Am nos veículos Stock, Rafael Caseiro (Yamaha) entre os SSV TT2, João Cuco (Can-Am) entre os Juniores e Dorothee Ferreira com Noemie De Sousa,também em Can-Am, nas Senhoras.

As três posições seguintes ficaram separadas por escassos segundos. A dupla Wilson Galo/Fábio Vasques gastou menos 23s que Pedro Grancha/Tomás Neves,a primeira das oito equipas que se apresentaram nesta prova com o novo Can-Am e que por sua vez ficaram 13s à frente do par Nuno Inocêncio/Helder Martins.

Depois de no primeiro dia de prova ter furado no prólogo o que o obrigou a partir para a PEC 1 da 27ª posição, Pedro Santinho Mendes confirmou que está na luta pela vitória e alcançou o melhor tempo nos 140 km da PEC 1 da ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, prova organizada pelo CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo. Aos comandos de um Can-Am e navegado por Duarte Santos, foi 2m15s mais rápido que Hélder Rodrigues.

