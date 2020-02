CNTT, Raid TT Góis, SSV: Santinho Mendes lidera

Santinho Mendes lidera após o 1º dia do Raid TT Góis. O piloto do Bombardier comanda com 52.2s de avanço para João Monteiro (Team Sharish Gin South) com João Dias (Benimoto Racing) a 1:12,3. Luis Cidade (Can Am Offroad Portugal) é quarto a 1:46,5 com Vítor Santos (The Racing Factory Speedfreak) em quinto a 2:32,0. Até ao sétimo lugar há apenas 2m44.8s de diferença pelo que muito ainda pode mudar no derradeiro troço da prova, a realizar amanhã. David Gomes, lidera os TT2.

Ouça os principais protagonistas