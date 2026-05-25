CNTT, Raid TT Ferraria: Triunfo de Pedro Antunes

Pedro Antunes e Nuno Batalha, em Polaris, conquistaram uma vitória categórica numa segunda etapa do Raid da Ferraria marcada por uma autêntica “hecatombe” entre os favoritos. Numa corrida de sobrevivência que viu seis dos dez primeiros classificados abandonar — incluindo o líder Gonçalo Guerra e o comandante do campeonato Pedro Santinho Mendes —, Nelson Caxias (Can-Am) assegurou o segundo lugar e o triunfo no Can-Am Challenge, com Miguel Cunha a fechar o pódio absoluto.

O estreante Ricardo Santos, navegado por Francisco Luís e aos comandos de um Can-Am foi o mais rápido no prólogo. Registou a marca de 5m08,1s.2º melhor tempo, a 0,9s do vencedor, para Miguel Cunha navegado por Bruno Borrego também ele aos comandos de um Can-Am.Ricardo Santos e Miguel Cunha foram ainda 1º e 2º do Can-AmChallenge. A 3ª posição foi alcançada por Pedro Antunes aos comandos de um Polaris que se apresentou navegado por Nuno Batalha e que foram os mais rápidos do Troféu Polaris, com mais 1,5s que Ricardo Santos. 4º lugar no prólogo para Tomás Neves navegado por João Maria Pinha aos comandos de um Can-Am.5ª posição para o jovem Bernardo Passanha navegado pelo também jovem Xavier Albino e igualmente aos comandos de um Can-Am.Posições seguintes para os Can-Am pilotados por João Carvalho e Pedro Santinho Mendes que eram navegados respetivamente por João Marques e Pedro Mendonça. O primeiro era o mais rápido da Categoria Stock e o segundo liderava o Campeonato Nacional.Fecharam o Top 10 do prólogo os Polaris das duplas Pedro Pinha/Joaquim Dias e Gonçalo Guerra/André Lopes e o Can-Am do par Hélder Santos/Bruno Carvalho.

No dia seguinte Gonçalo Guerra, navegado pelo campeão nacional André Lopes, foi o mais rápido em SS1. A dupla que liderava com uma vantagem de 17,3s para o 2º classificado ocupava também o 1º lugar do Troféu Polaris.2º lugar para Tiago Guerreiro navegado por Carlos Paulino em Polaris dupla que liderava a 17 km do final.No comando da corrida até ao km 150 esteve o ídolo local Roberto Borrego, navegado por Domingos Cunha em Polaris, e que terminou SS1 no 3º lugar a 1m47s de Gonçalo Guerra.Liderando o Can-AmChallenge, Tomás Neves ocupava a 4ª posição.

Com apenas mais 30,4s e pilotando a solo umCan-Am posicionava-se Sérgio Palminha.6º lugar para a dupla vencedora da Baja TT Norte de Portugal. Afonso Oliveira/Daniel Jordão (828) estavam a 30s da 5ª posição.Mantendo a liderança na Categoria Stock e ocupando o 7º lugar a 1,1s da 6ª posição estava João Carvalho. Apenas mais 25,4s atrás estava Pedro Antunes. Mínima era também a diferença entre o 8º e o 9º classificado. 2,7s separam Pedro Santinho Mendes do piloto que o precedia.

Na segunda e derradeira etapa a competição SSV foi extremamente movimentada com seis dos dez primeiros classificados a ficarem pelo caminho.Logo ao km 11 ficou Gonçalo Guerra o piloto SantagRacing que liderava a competição. Depois foram sucessivamente ficando fora de prova Afonso Oliveira mais um piloto SantagRacing, Roberto Borrego, piloto Bitracing e o que mais vezes venceu o Raid da Ferraria, maioritariamente de Quad, Tiago Guerreiro, inscrito pelo CaxiautoRacing Team e que à partida deste dia ocupava o segundo lugar, Rodrigo Melancia do Mocho Racing e Sérgio Palminha da Bitracing, tudo pilotos que ocupavam as primeiras posições.

Com o melhor registo em SS2 e na frente da corrida seguia o líder do campeonato e piloto Overland X Can Am, Pedro Santinho Mendes, mas também ele foi forçado a abandonar já depois da centena e meia de quilómetros percorridos. Ao contrário de outras ocasiões a sorte não abandonou desta vez Pedro Antunes que, navegado por Nuno Batalha dupla inscrita pela Mocho Racing, levou o Polaris nº 825 à vitória, tendo triunfado ainda no Troféu Polaris. 2º lugar para o campeão nacional Nelson Caxias do CaxiautoRacing Team, navegado em Can-Am por Luís Engeitado e que venceu o Can-AmChallenge e triunfou ainda entre os veteranos.Miguel Cunha, piloto BenimotoRacing, ascendeu ao derradeiro lugar de pódio depois de, na véspera, ser apenas 11º. Foi 2º no Can-AmChallenge e 2º entre os veteranos.A apenas 0,4s do pódio ficou Tomás Neves, inscrito pela SantagRacing.Vitória na Categoria Stock e 7º lugar à geral para João Carvalho.Recuperação notável a do piloto Primo Motorsport, Vasco Martins em Can-Am, o 3º mais rápido em SS2. Navegado por Rui Cascalho partiu do 24º lugar e terminou na 6ª posição.15,6s atrás ficou a dupla do MundimatRacing Team, Nelson Saramago/João Charrua em Polaris, 2ª da Categoria Stock e 2ª do Troféu Polaris.8º lugar para o piloto de Nisa, André Carita inscrito pelo CaxiautoRacing Team em Can-Am e navegado por Mário Ourives.Fecharam o Top 10 as duplas Miguel Cardoso/André Tita do MundimatRacing Team em Polaris e Ricardo Santos/Francisco Luís da equipa da BenimotoRacing que fora a mais rápida no prólogo.

Classificação do CNTT após três provas

SSV: 1º Pedro Antunes 47 pontos;2º Pedro Santinho Mendes, 32; 3º Tiago Guerreiro, 28; 4º Afonso Oliveira, 27; 5º Rodrigo Melanciae Miguel Cunha,26.

EQUIPAS: 1º SantagRacing, 111; 2º Bitracing, 78; 3º Mocho Racing, 72; 4ºTeam Adega Camponesa, 71; 5ºTeam Bianchi Prata-Honda, 66.