CNTT: Raid Ferraria reúne quase 15o pilotos | AutoSport

António Maio (Moto), João Vale (Quad) e Sebastien Guyette (SSV) na liderança e Mini Baja de regresso

Com a participação de quase centena e meia de pilotos no XXXIV Raid Ferraria 2022, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno disputa, no próximo fim-de-semana, a sua terceira jornada que irá percorrer pistas de Abrantes, Gavião e Ponte de Sor. De salientar o regresso dos mais jovens com a Mini Baja a registar uma significativa adesão.

Nas motos, o campeão António Maio (Yamaha) que venceu as duas corridas já disputadas é seguido por Fábio Magalhães (Honda) que lidera a Classe TT1, enquanto a terceira posição é partilhada por Micael Simão (GasGas), o líder da Classe TT3 e Daniel Jordão em Husqvarna. De salientar o regresso de Martim Ventura (Yamaha) que, juntamente com Gustavo Gaudêncio (Honda), será um fortíssimo candidato a discutir a vitória. Diogo Pais (Yamaha) na Promoção, Gonçalo Amaral (Honda) entre os Juniores e Paulo Santos (Honda) nos Veteranos são os líderes das restantes classes.

Nos Quad, o campeonato é liderado pelo regressado João Vale, vencedor em Góis, à frente de Rafael Carvalho, líder entre os juniores e que venceu em Beja com Fernando Cardoso, o líder da promoção, na 3ª posição. O vice-campeão nacional Luís Fernandes é um dos candidatos à vitória de uma corrida onde Carlos Reguinga surge na liderança entre os veteranos. Todos estes pilotos competem em Yamaha.

A competição SSV apresenta-se no Raid Ferraria com os três primeiros classificados separados por escassos quatro pontos. Na frente o belga Sebastien Guyette, também líder entre os veteranos, seguido de João Monteiro e o líder dos juniores Gonçalo Guerreiro, o piloto que venceu em Góis. O vencedor da prova de abertura, Nelson Caxias, partilha com Pedro Santinho Mendes o 4º lugar. O campeão Roberto Borrego, o consagrado Hélder Rodrigues, Luís Cidade e o regressado Pedro Carvalho, todos em CanAm são alguns dos nomes a ter em conta na luta pela vitória. Nelson Saramago em Polaris lidera o campeonato Stock.

O XXXIV Raid Ferraria terá um percurso total de 301,9 km cronometrados, distribuídos por um prólogo de 3,9 km, a realizar em Abrantes, e uma dupla passagem por um setor seletivo com 149 km, com partida no Pego e chegada ao Gavião.