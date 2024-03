CNTT: Pedro Santinho Mendes/Duarte Santos (Can-am) vencem em Góis

A dupla Pedro Santinho Mendes/Duarte Santos em Can-Am, venceu os SSV, no 31º Raid TT “Paraíso Todo-o-Terreno”, prova organizada pelo Góis Moto Clube e segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2024. A prova arrancou com um prólogo logo seguido de um longo setor seletivo com 273 km de extensão, um percurso que utilizou pistas serranas dos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil.

Com um prólogo muito enlameado, a corrida dos SSV começou por colocar nas primeiras posições nomes menos habituais. Helder Santos, Ricardo Lourenço e Vasco Martins foram os mais rápidos. Apesar de ter registado apenas o 19º lugar no prólogo Pedro Santinho Mendes navegado por Duarte Santos voltou a demonstrar ser atualmente o piloto mais forte do pelotão assumindo a liderança da etapa desde os primeiros quilómetros para terminar o dia com uma vantagem superior a 9m para Pedro Grancha, com ex-campeão auto, o mais velho dos pilotos em competição, a destacar-se entre os veteranos. Nelson Caxias na fase inicial da etapa, Miguel Plácido e Pedro Grancha na fase final do dia, foram os pilotos que secundaram Pedro Santinho Mendes ao longo de SS1. No dia seguinte a dupla Luis Cidade/Pedro Mendonça foi a mais rápida em SS2 e ascendeu à segunda posição depois e Pedro Grancha ter desistido devido a uma saída de estrada.

Gerindo confortavelmente a vantagem de que dispunha para os seus adversários Pedro Santinho Mendes venceu de forma folgada terminando com uma diferença superior a 10m para o 2º classificado. Ao pódio integralmente Can-Am subiu ainda Vasco Martins. Pedro Pinha também em Can-Am terminou em 4º lugar e triunfou entre os veteranos. Tiago Guerreiro aos comandos de um Polaris Pro R encerrou o Top 5. De regresso às competições do CNTT Mário Franco navegado pelo seu primo Rui em Yamaha YXZ 1000R terminou na 6ª posição absoluta. Triunfaram entre os SSV TT2 e foram os vencedores da etapa inaugural da Taça Yamaha. A Categoria Stock foi ganha por Arnaldo Monteiro na prova de estreia aos comandos de um Polaris Pro R eles que encerram o Top 10 da classificação geral absoluta. Tomás Antunes venceu entre os Juniores enquanto a Taça da Senhoras foi ganha pela dupla francesa Dorothee Ferreira/Noemie de Sousa.

O CNTT regressa para a sua 3ª etapa Raid TT Ferraria que se disputa de 26 a 28 de Abril.

Video do 1º dia

Video do 2º dia