CNTT: O melhor campeonato de TT da Europa | AutoSport

Temos o melhor campeonato de todo-o-terreno da Europa. Quem o proclamou foi Stephane Peterhansel, o senhor Dakar, da primeira vez que se apresentou para disputar a Baja Portalegre 500 aos comandos de um SSV

Recordemos que, nesse ano de 2016, o piloto francês, recentemente vencedor do Dakar pela 14ª vez, foi apenas o 3º classificado numa prova com perto de uma centena de SSV disputada na mítica competição lançada em 1987 por José Megre e então ganha por um estreante na disciplina e em máquina idêntica à sua.

Com a disciplina SSV a continuar em crescendo – deverão ser cerca de 70 os inscritos na Baja TT Montes Alentejanos – a de Motos em permanente renovação, depois de nos últimos anos ter dado a Portugal dois campeões do mundo e vários campeões europeus e a de Quads a manter-se bem viva depois de ter tido o funeral marcado há três ou quatro anos atrás, o “nosso” CNTT viu o seu valor reconhecido a ponto de ser o único campeonato “Road to Dakar” o que permitiu no ano passado a João Dias, campeão SSV, obter uma inscrição gratuita para a edição de 2022 do Rally Dakar.

É este campeonato, o melhor da europa, que aqui é apresentado emergindo de uma situação dramática que ainda está a ser vivida em todo o mundo, mas que temos de enfrentar aceitando os condicionalismos e lutando por continuar a fazer, da melhor maneira possível, uma atividade que envolve clubes organizadores, pilotos, equipas, federação, promotor, patrocinadores, media e um conjunto muito alargado de áreas.

Um campeonato que devido ao prolongado estado de emergência vivido no país só arranca agora, mas que mesmo assim mantém as suas sete jornadas, que integra mais uma vez a Taça Yamaha YXZ1000R com a respetiva final europeia agendada para a Baja Portalegre 500, dá continuidade ao Troféu Mini Baja e apresenta ainda como novidade o Troféu Stock-Fox que tem como objetivo de incentivar e dinamizar a participação de pilotos da classe Stock.

O CNTT Road to Dakar dispõe, desde há três anos, de um site próprio produzido em parceria com o Autosport com um espaço dedicado a cada um dos pilotos, das equipas e das provas. Irá manter uma fantástica cobertura televisiva em pelo menos seis canais de TV – em 2020 foram 560 as horas de reportagem emitidas – e estão previstas muitas novidades para o digital.



Calendário

14 a 16 de Maio: Baja TT Montes Alentejanos

28 a 30 de Maio: Baja TT Do Algarve

12 e 13 de Junho: Raid TT Góis

4 e 5 de Setembro: Raid da Ferraria

1 a 3 de Outubro: Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal

15 a 17 de Outubro: Baja Oeste de Portugal

28 a 30 Outubro: Baja Portalegre 500