CNTT: Nélson Caxias vence Baja TT Sharish Gin nos SSV

Micael Simão nas Motos, Tomás Paulo nos Quad e a dupla Nelson Caxias/André Lopes nos SSV lideram campeonatos

Micael Simão em Gas Gas nas Motos, Tomás Paulo em Yamaha nos Quad e Nelson Caxias navegado por André Lopes em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da 37ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz Mourão.

A competição SSV viu, no derradeiro dia de prova, os dois primeiros classificados desistirem. Helder Rodrigues cedo ficou fora de prova, o mesmo acontecendo com Pedro Antunes a meio do setor seletivo.

Assistiu-se então a uma luta emocionante pelo primeiro lugar que pendeu para a dupla líder do campeonato Nelson Caxias/André Lopes em Can-Am que se sagraram vencedores pela margem mínima de 1,8s.

Nelson Caxias venceu ainda entre os veteranos. Terceiros mais rápidos no setor seletivo Francisco Casemiro e Francisco Luís, igualmente em Can-Am, chegaram a ter a vitória na mão, mas a ponta final pendeu para o seu direto adversário. 3º lugar para Miguel Cunha que pilotou a solo o seu Can-Am.

Igualmente a solo, Sérgio Palminha foi o mais rápido do dia e ficou a 3,2s do 3º lugar. Margem ainda mais pequena foram os 0,8s que tiraram o 4º lugar a André Carita e Nuno Abrantes. Isso não os impediu, todavia, de vencerem entre os concorrentes ao European Baja Championship e conquistarem o respetivo título.

Posições seguintes para Gonçalo Guerra que navegado pelo consagrado Luís Engeitado venceu entre os Juniores e Pedro Pinha com Joaquim Dias. Todos os sete primeiros classificados em Can-Am. 8º lugar para os vencedores da Classe Stock Arnaldo Monteiro e Farinha Duarte que triunfaram ainda no Troféu Polaris.

A fechar o Top 10 terminaram Cláudio Cardoso em Polaris e Helder Santos em Can-Am. A estreante Ana Laura, navegada por Bruno Oliveira, venceu a Classe SSV TT2 e triunfou entre as senhoras.

Na competição Moto, Tomás Dias venceu o derradeiro setor seletivo, mas os 21 segundos que ganhou a Micael Simão não foram suficientes para retirar a vitória ao piloto da Gas Gas que desta forma reforçou a liderança no Campeonato. Micael Simão venceu ainda a Classe TT3. Para além do 2º lugar, a 29s do vencedor, Tomás Dias conseguiu na prova da sua terra vencer a Classe TT 2 e entre os Juniores. Outro piloto da casa, José Luís Rijo em Husqvarna, 2º da Classe TT3 juntou-se a Micael Simão e Tomás Dias no pódio absoluto. 4º lugar para o atual campeão TT1 Bernardo Megre que, aos comandos de uma KTMm, ficou a 28s do 3º lugar e conquistou o 2º lugar da Classe TT2. 5ª posição final para João Duarte em Honda que completou o pódio da Classe TT3. 6º lugar para Nelson Cunha vencedor da Categoria Promoção. Aos comandos de uma Kawasaki completou o pódio da classe TT2. Gustavo Gaudêncio em Honda terminou no 7º lugar e venceu entre os concorrentes com motos da Classe TT1. Posição seguinte para Fernando Ferreira em Kawasaki, vencedor entre os veteranos e segundo da Classe TT1. David Megre aos comandos de uma KTM foi o vencedor entre os concorrentes do European Baja Championship no qual se sagrou campeão. António Maio, aos comandos de uma Yamaha Ténéré, venceu a Classe Trail e foi 2º do European Baja Championship. Daniela Mateus em GasGas venceu entre as senhoras.

Entre os Quad o líder da corrida Tomás Paulo em Yamaha teve, ao contrário dos dias anteriores, uma jornada complicada no derradeiro dia de competição, mas logrou vencer, embora por escassos 25s. Com este resultado Tomás Paulo sagrou-se antecipadamente Campeão Nacional e venceu ainda entre os Juniores. Em 2º lugar ficou Rodrigo Alves que triunfou entre os concorrentes do European Baja Championship no qual se sagrou campeão. O piloto da Yamaha foi 2º entre os Juniores. O atraso de Tomás Paulo chegou a colocar Luís Fernandes na liderança da corrida, mas o campeão nacional viria a desistir. Terceiro lugar para Hélder Sá, tal como os dois primeiros aos comandos de uma Yamaha.