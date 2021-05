CNTT, Joaquim Rodrigues estreia-se de SSV na Baja Loulé | AutoSport

O Team CanAm Off Road vai estar presente na Baja TT Loulé, a segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar que se disputa este fim de semana nas pistas algarvias dos concelhos de Loulé, S. Brás, Tavira, Alcoutim, Silves e Almodôvar, contando com o piloto Joaquim Rodrigues como convidado da equipa para esta corrida.

Joaquim Rodrigues junta-se assim na Baja TT de Loulé a Luís Cidade, campeão júnior e vice-campeão TT em 2020, e a Herlander Araújo, indo todos pilotar os Can Am inscritos pelo Team Can Am Off Road Portugal. Trata-se, pois, de um regresso de Joaquim Rodrigues à equipa uma vez que ele já foi piloto MILFA durante a sua longa carreira. O piloto, que foi o primeiro português a subir ao pódio de uma prova do AMA Supercross e está atualmente integrado na equipa oficial Hero, disputando provas como o Dakar, vai estrear-se aos comandos de um SSV naquele que é considerado o melhor campeonato de todo-o-terreno da Europa.

O jovem piloto Luís Cidade estará novamente a representar o Team CanAm Off Road Portugal no CNTT Road to Dakar acompanhado por Pedro Mendonça, assim como o piloto Herlander Araújo acompanhado por Marco Nunes. Luis Cidade, independentemente do andamento demonstrado na prova de Beja, mas em que foi obrigado abandonar na última etapa, vai cumprir o seu objetivo de obter um bom resultado e manter-se na luta pelo título de campeão nacional. Já o piloto Herlander Araújo continua à procura de uma corrida sem erros para poder demonstrar o seu real valor.

Para Isabel Cidade: “a presença de um piloto consagrado das motos como é o Joaquim Rodrigues, vai dar continuidade ao que nos propusemos para 2021, que será ao longo da época prova após prova termos presentes pilotos das mais diversas modalidades e pelo seu mediatismo, que contribuam para ainda mais tornar os SSV um desporto de referência no Campeonato Nacional de TT”, revelou.