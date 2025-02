CNTT: Hélder Rodrigues lidera Baja Montes Alentejanos nos SSV

Num dia marcado por um intenso nevoeiro que obrigou a retardar a partida dos concorrentes para um setor seletivo com 167,44 quilómetros disputados ao cronometro,Micael Simão em GasGas nas Motos e Luis Fernandes em Yamaha nos Quad lideram ESC Online | Baja Montes Alentejanos 2025, jornada que marca o arranque do CampeonatoNacional de Todo-o-Terreno disputado sob a égide da FMP.

Na competição SSV estão a impor-se os novos pilotos Polaris com Hélder Rodrigues a terminar o setor seletivo com uma vantagem de 2m15s para ou Polaris Pro R pilotado por Pedro Antunes que é acompanhado por Nuno Batalha.

“A pista estava muito ao meu estilo, como eu gosto. Técnica, exigente com água em vários sítios, noutros mesmo com lama e correu tudo muito bem. Ainda me estou a adaptar a este novo carro, mas sinto que o trabalho de casa foi bem feito e tenho de agradecer a todos os que me acompanham por vencermos neste primeiro dia de corrida ”, referiu à chegada a Beja o ex-campeão do mundo moto.

Até ao km 120 a 2ª posição chegou a ser ocupada por outros dois Polaris primeiro por Luis Portela Morais e depois por Tiago Guerreiro. A luta pela 3ª posição está ao rubro. É agora ocupada pela dupla Pedro Pinha/Joaquim Dias que está a 3m34s de Hélder Rodrigues e que dispões de uma vantagem de 2,1s para o par André Carita/Nuno Abrantes e 7,6s para o duo Roberto Borrego/Daniel Jordão todos em Can-Am.Ainda muito próximo deste trio está a equipa vencedora do prólogo João Monteiro/Nuno Morais que está a 39s do 5º lugar. Posições seguintes para a dupla Nelson Caxias/André Lopes com Miguel Cunha a apenas 23s. Três equipas Can-Am na 6ª, 7ª e 8ª posições. Atrás de Miguel Cunha estão mais quatro equipas separadas por escassos 15s: Vasco Martins/Luis Falé em Can-Am e Sérgio Vaz com Fábio Pires em Polaris que fecham o Top 10. Completam este quarteto outro Polaris o de Nelson Saramago/João Charrua líder da competição Stock e o Can-Am de Nuno e Diogo Melancia.

Na competição moto cedo o campeão nacional Martim Ventura em Husqvarna assumiu a liderança da prova alargando progressivamente a sua vantagem para os seus mais diretos adversários e ao km 150 dispunha de uma vantagem de 1m21s para Micael Simão. Uma forte queda a 10 quilómetros do final relegou, todavia Martim Ventura para o 3º lugar, 1m06s atrás do piloto da GasGas que, depois de ter sido o mais rápido no prólogo, venceu agora a PEC 1.

“Quando se vence é porque correu bem, mas não me livrei de três quedas felizmente sem consequência para além de perder alguns segundos. A pista está difícil, mas tive a sorte de a queda maior ter acontecido numa zona de piso mais macio. Fui projetado e pensei que não ia correr bem”, refere Micael Simãoque dispõe de uma vantagem de um minuto para Tomás Dias em Honda que por sua vez está 6s à frente de Martim Ventura. Micael Simão e Tomás Dias lideram respetivamente a Classe TT3 e TT2.

Posições seguintes para Gustavo Gaudêncio em Honda, que ocupa o 1º lugar da Classe TT1e que na Classificação geral está à frente de Miguel Castro em KTM que fecha o Top 5. 6º lugar para Bernardo Megre em Kawasaki a 16s da 5ª posição. No Top 10 estão ainda João Duartee Gonçalo Amaral ambos em Honda e separados por 5s na luta pelo 7º lugar. Afonso Figueiredo em Kawasaki começou muito rápido ocupando inicialmente o 4º lugar, mas após PEC1 ocupa a 9ª posição à frente do francês Christophe Jajouanie que, em Honda, lidera entre os Veteranos.

Entre os Quads destaca-se um trio de pilotos com Luís Fernandes a superiorizar-se em PEC1 aos jovens Rodrigo Alvese Tomás Paulotodos em Yamaha. O campeão nacional dispõe de uma vantagem de 2m12s para Rodrigo Alves que por sua vez está 46s à frente de Tomás Paulo. No Top 5 estão Helder Sá e Martim Pedroso ambos em Yamaha, mas que já estão a mais de 15 minutos do líder da competição Quad.

“Correu tudo impecavelmente bem. Não tivemos qualquer problema e conseguimos uma vantagem positiva para enfrentar o dia de amanhã” referiu à chegada a Beja o atual campeão nacional quad de todo-o-terreno.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos prossegue amanhã com concorrentes a enfrentarem uma segunda passagem pelo troço de 167,44 km hoje disputado.