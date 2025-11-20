CNTT com 79 inscritos na Baja de Lagos: SSV com campeão apurado, três títulos ainda em jogo

A Baja de Lagos, sétima e derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que se disputa sob a égide da FMP, compreende uma lista de inscritos com 79 participantes, dos quais se contabilizam 28 Motos, 8 Quad,39 SSV e 4 participantes Hobby.

Na competição SSV,onde a dupla Nelson Caxias/André Lopes já se sagrou campeã absoluta, os motivos de interesse são muitos. Em primeiro uma luta aberta pela vitória onde entram, para além dos campeões, Roberto Borrego e André Carita 2º e 3º do CNTT separados por um escasso ponto, Pedro Pinha o vencedor de 2024, Sérgio Palminha e Vasco Martins, todos em Can-Am.

Títulos em disputa serão os da Categoria Stock entre o atual comandante Arnaldo Monteiro, agora em Can-Am, Alexandre Silva em Polaris e Rodrigo Melancia em Can-Am, respetivamente a 9 e 11 pontos do líder.

Muito renhida será a disputa pela Categoria SSV TT2 onde lidera Micael Vitória que tem os seus diretos adversários Tito Sousa e Luís Lourenço empatados com menos três pontos, sendo que todos se apresentam aos comandos de viaturas Segway. Falta referir o duelo que será travado entre Tomás Antunes e Gonçalo Guerra pelo título entre os Juniores. Ambos em Can-Am estão separados por 9 pontos.

A participação feminina na Baja de Lagos compreende duas pilotos e mais cinco navegadoras. A competição moto conta com Daniela Mateus e Maria Taranto enquanto nos SSV regista-se a presença de Barbara Pereira, Ana Lopes, a norueguesa Anette Fjeld e a francesa Silvine Terrasse.

A Baja de Lagos organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, terá um total de 458 quilómetros, dos quais 369 serão cronometrados, divididos por prólogo e duas etapas com uma dupla passagem por setor seletivo de 181 quilómetros. A prova arranca dia 21, sexta-feira, com uma novidade, um prólogo de 7,48 km disputado em Bensafrim. Novidade é também a entrada do município de Aljezur no percurso da prova.

Classificação CNTT (após seis provas)

SSV: 1º Nelson Caxias (Can-Am) 112 pontos; 2º Roberto Borrego (Can-Am) 79, 3º André Carita (Can-Am) 78.

Mais classificações do CNTT aqui