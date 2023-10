CNTT com 300 inscritos na Baja Portalegre 500 | AutoSport

João Monteiro (SSV), António Maio (Moto) e Luis Fernandes (Quad) lideram campeonato.

O norte do Alentejo vai receber a derradeira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, percorrendo pistas dos concelhos de Alter do Chão, Abrantes, Crato, Extremoz, Fronteira, Gavião, Monforte, Nisa, Ponte de Sor e Portalegre onde está instalado o centro de operações da Baja Portalegre 500 que terá um total de 536,72 km, dos quais 383,32 cronometrados. A prova alentejana arranca na sexta-feira, dia 27 de outubro, com um prólogo com 3,71 km e um troço de 59,61km. No sábado cumpre-se o setor seletivo final de 320 km. António Maio em Yamaha na competição Moto, já campeão, Luis Fernandes também em Yamaha entre os Quad e João Monteiro aos comandos de um Can-Am, entre os SSV, lideram os respetivos campeonatos.

Nas duas rodas, onde António Maio já renovou antecipadamente o título de Campeão Nacional, é de saudar o regresso às provas nacionais de Sebastian Bühler, piloto oficial da equipa Hero. A estes dois pilotos junta-se um excelente plantel que compreende pilotos da Honda – Gustavo Gaudêncio, Fábio Magalhães, João Duarte, Gonçalo e Salvador Amaral – da Husqvarna – Bruno Santos, Miguel Castro e Daniel Jordão e ainda Bernardo Megre (KTM), David Megre (Kawasaki), Tomás Dias (Fantic) e André Sérgio (Beta). Com a quase totalidade dos títulos já decididos está em aberto a conquista do Campeonato TT3 que opõe Bruno Santos a Fábio Magalhães.

Nos Quad a luta pela vitória deverá ser muito animada envolvendo Luís Fernandes, líder do campeonato com três vitórias já alcançadas, o jovem Rafael Carvalho, vencedor da prova de abertura, o jovem Rodrigo Alves, um trio que luta pelo título de campeão, e o rapidíssimo Fernando Cardoso, todos em Yamaha, que terão como grandes adversários o campeão João Vale que em Reguengos estreou o seu Can-Am Renegade XXC nas vitórias e o jovem Tomás Paulo em Yamaha que na sua segunda corrida no CNTT venceu no Oeste. Em aberto estão ainda os títulos de veteranos (Carlos Reguinga vs Marco Pedroso) e da Classe Júnior que envolve Rodrigo Alves, Rafael Carvalho e Tiago Ferreira.

Nos SSV a lista de candidatos à vitória é sempre extensa, mas será forçoso começar pelos nomes de João Monteiro, Pedro Santinho Mendes e Roberto Borrego, todos em Can-Am, os três ex-campeões nacionais, que repartem entre si as vitórias das jornadas já disputadas e que se apresentam como candidatos ao título. Os seus principais adversários serão Luis Cidade, Hélder Rodrigues e Nelson Caxias, também eles em Can-Am e ainda o campeão nacional Gonçalo Guerreiro bem como o irmão Tiago, ambos aos comandos de Polaris PRO R. De referir ainda o regresso de pilotos credenciados com seja o caso de Pedro Grancha e de Pedro Ferreira a que se juntam os nomes de Arnaldo Monteiro, Pedro Pinha, Sérgio Baptista e Vasco Martins, pilotos que estiveram em destaque nas provas anteriores. No campeonato Stock o título será decidido entre Nelson Saramago em Polaris, Rui Serpa em Can-Am e Paulo Fernandes em Yamaha, sendo este o representante português na SuperFinale Europeia da Taça Yamaha YXZ1000R, que pela quarta vez se realiza em Portugal.

A Baja Portalegre 500 é também pontuável para o Troféu Mini Baja onde Domingos Cunha em Yamaha e Bernardo Caiado em Gas Gas lideram as Classes Juvenis e Iniciados, enquanto Francisco Porto Nunes em Yamaha se apresenta já como campeão entre os infantis.