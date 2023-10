CNTT com 150 inscritos na Baja Oeste de Portugal: Roberto Borrego (SSV) lidera campeonato | AutoSport

A região do Oeste vai receber a sexta e penúltima etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que vai percorrer pistas dos concelhos de Torres Vedras, Bombarral, Azambuja, Alenquer, Óbidos, Sobral de Monte Agraço e Cadaval, sendo que neste último está instalado o centro de operações da Baja TT Oeste de Portugal organizada pela Escuderia Castelo Branco. Pela frente os 150 concorrentes inscritos terão um percurso do qual fazem parte um prólogo com 6,50 Km a disputar na tarde de sexta-feira, dia 6 de outubro e dois setores seletivos, um com 229,00 km a percorrer no sábado e um segundo e derradeiro com 150 km a disputar no domingo. António Maio em Yamaha na competição Moto, Luis Fernandes também em Yamaha entre os Quad e Roberto Borrego aos comandos de um Can-Am, entre os SSV, lideram os respetivos campeonatos.

Nos SSV a lista de candidatos à vitória é sempre extensa, mas será forçoso começar pelos nomes de Roberto Borrego e João Monteiro, ambos em Can-Am, que repartem entre si quatro das vitórias das jornadas já disputadas, sendo o ex-campeão nacional Pedro Santinho Mendes vencedor em Reguengos juntamente com Luis Cidade e Hélder Rodrigues, os seus mais fortes adversários. Outros nomes a ter em conta são os do campeão nacional Gonçalo Guerreiro, aos comandos de um Polaris PRO R, inscrito como piloto oficial do construtor americano, Sérgio Baptista, Pedro Pinha, Marco Pereira, Nelson Caxias, Herlander Araújo e Arnaldo Monteiro, pilotos que estiveram em destaque nas cinco provas anteriores. No campeonato Stock destaque para Nelson Saramago em Polaris, Paulo Fernandes em Yamaha e Rui Serpa em Can-Am, que ocupam as três primeiras posições separados por apenas nove pontos.

Nas duas rodas a renovada ausência por lesão de Martim Ventura deverá permitir a António Maio, renovar antecipadamente o título de Campeão Nacional. A António Maio junta-se um excelente plantel que compreende pilotos da Honda – Gustavo Gaudêncio, Fábio Magalhães, João Duarte, Gonçalo e Salvador Amaral – da Husqvarna – Micael Simão, Miguel Castro, Daniel Jordão e Bruno Santos e ainda Bernardo Megre (KTM), David Megre (Kawasaki) e Tomás Dias (Fantic) entre outros.

Nos Quad a luta pela vitória deverá ser muito animada envolvendo Luís Fernandes, líder do campeonato com três vitórias já alcançadas, o jovem Rafael Carvalho, vencedor da prova de abertura, o rapidíssimo Fernando Cardoso, agora a correr em casa, todos em Yamaha, que terão como grande adversário o campeão João Vale que em Reguengos estreou o seu Can-Am Renegade XXC nas vitórias. Muita atenção aos jovens Rodrigo Alves, Tomás Paulo e Tiago Ferreira, aos quais se juntam agora os estreantes Simão Almeida e Martim Pedroso, todos em Yamaha.

A Taça Yamaha YXZ 1000R disputa a sua terceira e derradeira jornada tendo na liderança Luís Caseiro na classificação Open e Paulo Fernandes na classificação Stock.

A Baja Oeste de Portugal, é também pontuável para o Troféu Mini Baja e no plano internacional para a FIM Bajas World Cup e Baja European Championship pelo que é significativa a elevada participação de pilotos de diversas nacionalidades.